Si manifesta oggi 3 febbraio un’ottima occasione di acquisto per la Xiaomi Mi Band 6 NFC su Amazon. Dopo settimane e settimane di proposte del fitness tracker al suo costo di listino o quasi, si registra ad inizio febbraio un primo sensibile calo di prezzo. Considerando che il dispositivo è un vero best seller della categoria degli ultimi mesi, è possibile davvero che siano in molti ad approfittare della corrente occasione.

Il prezzo di listino della Xiaomi Mi Band 6 NFC è pari a 54 euro. Grazie all’attuale promozione ora di scena su Amazon è ben diverso. Per accaparrarsi il braccialetto smart dalle numerose funzioni, non bisognerà spendere più di 44 euro, per l’esattezza 43,99 euro. Dunque lo sconto complessivo sarà di ben 10 euro, una somma non da poco per un dispositivo già di per sé molto economico. La promozione è a tempo, dunque bisognerebbe approfittarne quanto prima.

Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC, Orologio Smart Xiaomi, Controllo Vocale... Xiaomi Pay funziona con molte carte di credito e debito Mastercard...

Nuovo display a schermo intero: 1.56”Schermo AMOLED (49% più grande...

L’aspetto estremamente interessante dell’ultima offerta per la Xiaomi Mi Band 6 NFC su Amazon è pure che il dispositivo è subito disponibile per la consegna. Nel caso di clienti Prime, la band sarà consegnata già domani, venerdì 4 febbraio. Per non titolari di alcun abbonamento, il pacco non mancherà di giungere all’inizio della settimana prossima.

La Xiaomi Mi Band 6 NFC su Amazon al prezzo di neanche 44 euro resta un’ottima occasione per chi punta a questo dispositivo in questo preciso momento. Rispetto al modello standard della serie, vanno ricordati i punti a favore dell’esemplare arrivato più recentemente nel nostro paese. Proprio il supporto NFC consente di effettuare pagamenti contacless abbinando al dispositivo una carta (per il momento solo del circuito Mastercard ed in più emessa da Nexi). Ancora, la variante include anche la funzione dell’assistente vocale Alexa che puà essere utile richiamare per informazioni, promemoria o altro ancora.

