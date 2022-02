Qual è il modo migliore per approfittare della prossima disponibilità PS5 su Amazon? Senza dubbio e pure come nel recente passato, l’ideale sarà sempre essere cliente Prime del noto e-commerce. Proprio la nota piattaforma e-commerce punta ancora all’esclusività dei suoi clienti più affezionati, fornendogli una corsia preferenziale per provare ad ottenere la console.

Era già successo alla fine del 2021, ma la storia si ripete. Chi ha un abbonamento Prime, potrà accedere in anteprima alla disponibilità PS5 su Amazon. Questa prerogativa garantirà almeno una chance di ottenere il prodotto tanto ricercato. Le scorte (sempre limitatissime) che vengono proposte ad ogni nuova flash sale saranno dunque di certo appannaggio esclusivo di chi ha un abbonamento Prime appunto. Difficilmente davvero, invece, che chi non avrà questo punto a suo favore riuscirà nella transazione.

Secondo quanto appena reso noto, la prerogativa della prima disponibilità PS5 su Amazon per i clienti Amazon è confermata fino al prossimo 31 marzo. Tutti coloro che punteranno all’acquisto ancora nei prossimi due mesi, faranno bene ad approfittare della speciale condizione di cliente Prime. A partire dal prossimo 1 aprile, non è dato ancora sapere se la speciale condizione di vendita sarà confermata e non si stabilirà più nessuna scala di priorità fra potenziali compratori della console online.

Naturalmente chi punta a sottoscrivere un abbonamento Prime per beneficiare della prossima disponibilità Prime non avrà dalla sua parte solo la chance di accaparrarsi l’ambita console. Gli abbonati, come sempre, hanno diritto a ricevere milioni di prodotti dello store in un solo giorno lavorativo, all’accesso gratuito a Prime Video e Music con un numero incredibile contenuti, ma anche ad uno spazio Cloud dove memorizzare le proprie foto e tenerle al sicuro. Insomma, potrebbe valere la pena approfittare del servizio, non solo se appassionati di gaming, al costo di 4 euro mensili o nella soluzione annuale scontata a 24 euro.

Continua a leggere su optimagazine.com