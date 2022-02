Ci sono pochi dubbi, ormai, sul fatto che le nuove regole riguardanti la DaD e la quarantena possano coinvolgere le scuole elementari. Quando entrano in vigore? Dopo un mese di gennaio caratterizzato da non poche dispute legali, come quella che abbiamo avuto modo di esaminare sulle nostre pagine a proposito della Campania, oggi 3 febbraio tocca analizzare come dovrebbero evolvere le disposizioni a strettissimo giro. Con relative distinzioni tra i bambini vaccinati e coloro i quali non sono ancora immunizzati.

Quando le nuove regole per le scuole elementari: tra quarantena e DaD

Le indicazioni del CTS arrivate nella giornata di mercoledì, infatti, sono chiare anche per le scuole elementari. Cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi giorni? Contrariamente a quanto si era ipotizzato ad inizio anno, ci sarà effettivamente una disparità di trattamento per bambini vaccinati e non vaccinati. In particolare, i bambini vaccinati avranno la possibilità di restare sempre a scuola. Fino ad oggi, infatti, un solo caso ha determinato quarantena e DaD, ma le cose cambieranno drasticamente.

Lo stesso CTS pare aver confermato che dopo il primo caso nella classe, i bambini dovranno indossare la mascherina Ffp2 per dieci giorni, rispetto all’ultimo contatto con il compagno o la compagna di classe positivi. In caso di focolaio, poi, i bambini non vaccinati andranno in Dad a partire dal quinto caso. Affinché possa avvenire il loro rientro a scuola, con didattica in presenza, il protocollo sulle scuole elementari aggiornato prevede che i genitori debbano mostrare l’esito di un tampone molecolare o antigenico negativo.

Quest’ultimo, lo ricordiamo, risulta gratuito in farmacia dietro la prescrizione del pediatra. Ancora, qualora un bambino dovesse presenti sintomi sulla carta compatibili con il Covid, occorrerà un tampone autosomministrato a casa, supportato dall’autocertificazione del genitore. Quando sarà attuato il nuovo protocollo per le scuole elementari? Probabilmente da martedì 8 febbraio, il giorno dopo l’arrivo del decreto in Gazzetta Ufficiale.