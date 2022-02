Da stasera, giovedì 3 febbraio, le cose cambieranno per i big in gara: vi state chiedendo anche voi come votare a Sanremo 2022? La risposta è molto semplice, troverete qui tutte le indicazioni. Per quanto riguarda la telefonia mobile bisognerà utilizzare il numero ‘4754751‘ tramite SMS via TIM, Vodafone, WindTre, Postemobile, Iliad, ho. Mobile e CoopVoce.

Tutto quello che dovrete fare è inviare tramite SMS al numero di cui sopra il codice a 2 cifre relativo all’artista in gara (i codici verranno comunicati durante la puntata). Il costo per ciascun SMS inviato da TIM, CoopVoce, Iliad e PosteMobile sarà pari a 0,50 cent IVA inclusa, e di 0,51 cent IVA inclusa per quelli inviati da Vodafone, WindTre e ho. Mobile. Non sarà addebitata alcuna spesa nel caso in cui l’utente inoltri un numero spropositato di SMS, esprimerà la propria preferenza in modo errato o fuori tempo massimo. Per quanto riguarda la telefonia fissa, la risposta alla domanda su come votare a Sanremo 2022 è anch’essa molto semplice. Il numero da utilizzare è ‘894001‘, da chiamare tramite le utenze di TIM, Tiscali, WindTre, Smart City, Uno Communications, Convergenze, A2A Smart City, Irideos, Brennercom e Sky WiFi.

Il televoto non sarà consentito dai telefonici pubblici, cellulari (se non a mezzo SMS) o reti fisse estere. Dopo aver contattato l’894001, gli utenti dovranno aspettare il messaggio di risposta registrato che richiederà l’inserimento del codice che identifica la canzone e l’artista in gara per cui si intende esprimere la propria preferenza. Ciascun chiamata da rete fissa avrà un costo di 0,51 euro IVA inclusa (se ritenuto valido), a prescindere dalla durata della chiamata, dalla distanza o dall’ora). Speriamo che adesso come votare a Sanremo 2022 da stasera 3 febbraio risulti a tutti più chiaro, restando a disposizione per qualsiasi domanda vogliate farci attraverso il box dei commenti che vedete in basso.

