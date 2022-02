L’Amazfit Bip S Lite torna protagonista su Amazon in super offerta oggi, giovedì 3 febbraio, al prezzo imperdibile di 29,99 euro (invece di 39,90 euro di listino) e nella colorazione Blu. Inoltre, per ricevere un ulteriore sconto (al check-out) sul prezzo finale, basterà inserire il prodotto nel carrello e ottenere 1,50 euro di risparmio che verrà applicato al termine dell’elaborazione dell’ordine Per coloro che ancora non lo conoscessero, andiamo a vedere insieme quali sono le principali caratteristiche tecniche di questo orologio intelligente.

Iniziamo col dire che l’Amazfit Bip S Lite è uno smartwatch leggerissimo (considerato che pesa solo 31 gr.) e dal design giovanile, dotato di un sofisticato display Always-On transflettivo (sempre attivo) con diagonale da 1.28 pollici, in grado di garantire un’eccellente leggibilità dello schermo ed offrendo un basso consumo energetico e protezione per gli occhi. L’indossabile assicura ben 30 giorni di autonomia. Con il fitness tracker del produttore statunitense si possono avere notifiche intelligenti a portata di polso, con chiamate in arrivo, messaggi, previsioni meteo, notifiche delle app e promemoria sedentari.

L’Amazfit Bip S Lite, in offerta sull’e-commerce statunitense al prezzo di 29,90 euro, è anche un ottimo compagno di sport: infatti, esso è impermeabile fino a 5ATM (perfetto per il nuoto) e supporta anche 13 modalità di allenamento fornendo dati come, ad esempio, la visualizzazione della traccia, velocità, frequenza cardiaca e promemoria di distanza. Il wearable garantisce il monitoraggio della salute e delle attività per l’intera giornata, grazie al sensore ottico di bio-tracking PPG Huami BioTracker (monitoraggio continuo della frequenza cardiaca 24 ore su 24 ad elevata precisione). Il wereable è dotato anche del supporto per il monitoraggio del sonno approfondito, che può distinguere accuratamente le fasi del sonno leggero, profondo e REM, rivelare le condizioni di respirazione del sonno e fornire analisi e suggerimenti per migliorarne la qualità.

