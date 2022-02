Che significa papalina a Sanremo? Perché i cantanti lo dicono sul palco dopo l’esibizione? Perché diversi artisti danno il cinque ad Amadeus dopo l’esibizione, prima di congedarsi? La spiegazione in questo articolo.

Fantasanremo

Al Festival di Sanremo 2022 spopola il Fantasanremo. Ogni utente è stato invitato a comporre un proprio team di cantanti spendendo un massimo di 100 Baudi, la moneta del Fantasanremo. Il totale di Baudi è in dotazione per ogni singolo giocatore, senza esborso economico.

Giocare al Fantasanremo è completamente gratuito e non si vince nulla. Non c’è in palio un premio in denaro né un omaggio simbolico legato al Festival della Canzone Italiana. Si vince solo la soddisfazione di aver trionfato e di aver portato la propria squadra del Fantasanremo al primo posto.

Come si vince? Bisogna accumulare punti, più punti possibili. Sì, ma come si accumulano questi punti? Si accumulano sul palco del Teatro Ariston.

Ogni artista in gara al Festival è in grado di garantire punti a chi lo schiera al Fantasanremo. In che modo? Compiendo gesti sul palco o ottenendo particolari posizioni nella classifica di gradimento.

Papalina a Sanremo

Papalina a Sanremo rientra tra i termini da pronunciare sul palco per consentire di accumulare punti al Fantasanremo. Ma non è l’unico. Ci sono molte altre parole in grado di fornire punti all’artista sul Fantasanremo ma anche gesti da compiere. Tra questi, proprio il dover dare il cinque ad Amadeus.

Papalina, nello specifico, fa guadagnare ben 50 punti all’utente che ha inserito nel proprio team del Fantasanremo l’artista che lo dice sul palco.

Il regolamento del gioco prevede bonus e malus che ogni artista accumula durante e cinque serate del Festival. Si accumulano anche in base al posizionamento nella classifica ufficiale del Festival di Sanremo.