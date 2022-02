Annunciate le nomination dei Bafta 2022, 75esima edizione del più importante premio del cinema britannico. Con qualche relativa sorpresa a guidare la lista è Dune, il film di fantascienza di Denis Villeneuve che ha raccolto ben 11 candidature, a partire da quella per il miglior film e facendo ovviamente man bassa nelle categorie tecniche, mentre è completamente assente da quelle relative agli attori.

La seconda piazza, e questo era un nome anche più prevedibile, è andata a Il Potere Del Cane di Jane Campion, il film che ha segnato il ritorno della grande regista neozelandese nel cuore dei critici e degli addetti ai lavori. Dopo aver fatto man bassa di nomination ai Golden Globes, SAG Awards e nei premi di categoria dei critici di mezza America, sono 8 le nomination ai Bafta 2022, comprendendo quella al migliore attore Benedict Cumberbatch, la coppia di non protagonisti maschili Jesse Plemons e Kodi Smit-Mcphee (cui va anche la candidatura, annunciata ieri, come EE Rising Star Award) e, naturalmente, la stessa Campion alla regia e alla sceneggiatura non originale.

Chiude il podio con Belfast di Kenneth Branagh, che raccoglie 6 nomination tra miglior film, anche britannico, i due non protagonisti femminile e maschile Caitríona Balfe e Ciarán Hinds, la sceneggiatura originale dello stesso Branagh. Ad affiancarlo sempre a 6 candidature è West Side Story di Steven Spielberg, che non centra le categorie principali, ma raccoglie nomination per attrice e attore non protagonista, Ariana DeBose (anche Rising Star) e Mike Faist, più diverse categorie tecniche.

Ma è scorrendo tutte le nomination delle numerose categorie dei Bafta 2022 che si trovano conferme e interessanti novità. Un dato è la buona considerazione ottenuta da Licorice Pizza di Paul Thomas Anderson, a conferma del fatto che, nonostante la confezione apprentemente da film “minore”, non esiste nulla di secondario o d’occasione nella carriera di questo regista che è uno dei maestri del cinema conteporaneo. E quindi sono giunte 5 candidature, miglior film, regia e sceneggiatura originale allo stesso Anderson e l’importante nomination per la miglior protagonista alla esordiente Alana Haim. La quale, a proposito di sorprese, dovrà vedersela con la Lady Gaga di House Of Gucci ma non con Nicole Kidman, snobbata per Being The Ricardos e sopravanzata dalla Renate Reinsve de La Persona Peggiore Del Mondo e la Tessa Thompson di Due Donne – Passing.

Tra i migliori attori accanto a Cumberbatch, pezzi da novanta come il Will Smith di Una Famiglia Vincente – King Richard (già vincitore del Golden Globe) e Leonardo DiCaprio per Don’t Look Up, con interessanti outsider come l’Adeel Akhtar dell’amore interculturale di Ali & Ava. In generale le polemiche di due anni fa per la mancanza di diversità e il cambio delle procedure di votazione hanno ottenuto ancora una volta il loro effetto, con un grande ampliamento nel paniere delle scelte e tante candidature inedite, basta scorrere la lista delle attrici e degli attori dove le novità sono tantissime (lo è, curiosamente, lo stesso Will Smith).

C’è anche un pezzo di Italia a questi Bafta 2022 grazie a Paolo Sorrentino, che conferma le quotazioni del suo È Stata La Mano Di Dio, che ha ottenuto la candidatura sia per il miglior film non di lingua inglese che per il casting. “Italiana” è anche la candidatura per il miglior film d’animazione Luca della Pixar, diretto da Enrico Casarosa, che dovrò vedersela con agguerriti competitor come Encanto e Flee – In Cerca Di Salvezza, storia adulta in forma di cartoon. A proposito degli avversari di Sorrentino, il più temibile, e quello che probabilmente gli sfilerà anche l’Oscar, è il film più amato dalla critica quest’anno, Drive My Car, seducente gioco sui casi della vita e del destino in cui s’inseguono cinema teatro e realtà, col quale Ryûsuke Hamaguchi oltre alla candidatura per il film non di lingua inglese raccoglie due nomination personali per regia e sceneggiatura non originale.

Nutrito il parterre femminile di questi Bafta 2022, guidato naturalmente da Jane Campion. Scorrendo velocemente, da segnalare sono almeno le registe di due candidati al miglior film britannico, Clio Barnard per Ali & Ava e Rebecca Hall con Due Donne (anche miglior debutto dell’anno). Poi per la miglior regia significativa la presenza di ben tre donne su sei candidati: con, accanto alla Campion, Julia Ducournau, autrice del film più divisivo dell’anno, Titane (Palma d’Oro a Cannes), e l’apprezzatissima Audrey Diwan de La Scelta di Anne, che ha trionfato all’ultima Mostra di Venezia. Appuntamento adesso al 13 marzo per la cerimonia di premiazione dei 75esimi Bafta, presentati dalla comedian Rebel Wilson (Pitch Perfect, Jojo Rabbit).

Questa la lista di tutte le candidature dei Bafta 2022.

Miglior Film

Belfast, Kenneth Branagh

Don’t Look Up, Adam McKay

Dune, Denis Villeneuve

Licorice Pizza, Paul Thomas Anderson

Il Potere Del Cane, Jane Campion

Migliore Attrice

Lady Gaga, House Of Gucci

Alana Haim, Licorice Pizza

Emilia Jones, Coda

Renate Reinsve, La Persona Peggiore Del Mondo

Joanna Scanlan, After Love

Tessa Thompson, Due Donne – Passing

Migliore Attore

Adeel Akhtar, Ali & Ava

Mahershala Ali, Swan Song

Benedict Cumberbatch, Il Potere Del Cane

Leonardo DiCaprio, Don’t Look Up

Stephen Graham, Boiling Point

Will Smith, Una Famiglia Vincente – King Richard

Migliore attrice non protagonista

Caitríona Balfe, Belfast

Jessie Buckley, The Lost Daughter

Ariana Debose, West Side Story

Ann Dowd, Mass

Aunjanue Ellis, Una Famiglia Vincente – King Richard

Ruth Negga, Due Donne – Passing

Migliore attore non protagonista

Mike Faist, West Side Story

Ciarán Hinds, Belfast

Troy Kotsur, Coda

Woody Norman, C’mon C’mon

Jesse Plemons, Il Potere Del Cane

Kodi Smit-Mcphee, Il Potere Del Cane



Miglior Film britannico

After Love, Aleem Khan

Ali & Ava, Clio Barnard

Belfast, Kenneth Branagh

Boiling Point Philip Barantini

Cyrano, Joe Wright

Tutti parlano di Jamie, Jonathan Butterell

House Of Gucci, Ridley Scott

Last Night In Soho, Edgar Wright

No Time To Die, Cary Fukunaga

Due Donne – Passing, Rebecca Hall

Miglior debutto di un regista, sceneggiatore o produttore britannico

After Love, Aleem Khan (sceneggiatore/regista)

Boiling Point, James Cummings (sceneggiatore), Hester Ruoff (produttore)

The Harder They Fall, Jeymes Samuel (sceneggiatore/regista)

Keyboard Fantasies, Posy Dixon (sceneggiatrice/regista), Liv Proctor (produttore)

Due Donne – Passing, Rebecca Hall (sceneggiatrice/regista)

Miglior Film non in lingua inglese

Drive My Car, Ryûsuke Hamaguchi

È Stata La Mano Di Dio, Paolo Sorrentino

Parallel Mothers, Pedro Almodóvar

Petite Maman, Céline Sciamma

La Persona Peggiore Del Mondo, Joachim Trier

Miglior Documentario

Becoming Cousteau, Liz Garbus

Cow, Andrea Arnold

Flee, Jonas Poher Rasmussen

The Rescue, Jimmy Chin, Elizabeth Chai Vasarhelyi

Summer Of Soul (Or, When The Revolution Could Not Be Televised), Ahmir Khalib Thompson “QuestLove”

Miglior Film d’animazione

Encanto, Byron Howard, Jared Bush, Charise Castro Smith

Flee, Jonas Poher Rasmussen

Luca, Enrico Casarosa

I Mitchell Contro Le Macchine, Mike Rianda e Jeff Rowe

Miglior Regista

After Love, Aleem Khan

Drive My Car, Ryûsuke Hamaguchi

La Scelta Di Anne, Audrey Diwan

Licorice Pizza, Paul Thomas Anderson

Il Potere Del Cane, Jane Campion

Titane, Julia Ducournau

Miglior Sceneggiatura originale

Being The Ricardos, Aaron Sorkin

Belfast, Kenneth Branagh

Don’t Look Up, Adam McKay

Una Famiglia Vincente – King Richard, Zach Baylin

Licorice Pizza, Paul Thomas Anderson

Miglior Sceneggiatura non originale

Coda, Siân Heder

Drive My Car, Ryûsuke Hamaguchi

Dune, Denis Villeneuve

The Lost Daughter, Maggie Gyllenhaal

Il Potere Del Cane, Jane Campion

Miglior Colonna Sonora

Being The Ricardos, Daniel Pemberton

Don’t Look Up, Nicholas Britell

Dune, Hans Zimmer

The French Dispatch, Alexandre Desplat

Il Potere Del Cane, Jonny Greenwood

Miglior Casting

Boiling Point, Carolyn Mcleod

Dune, Francine Maisler

È Stata La Mano Di Dio, Massimo Appolloni, Annamaria Sambucco

Una Famiglia Vincente – King Richard, Rich Delia, Avy Kaufman

West Side Story, Cindy Tolan

Migliore Fotografia

Dune,Greig Fraser

La Fiera Delle Illusioni – Nightmare Alley, Dan Laustsen

No Time To Die, Linus Sandgren

Il Potere Del Cane, Ari Wegner

Macbeth, Bruno Delbonnel

Miglior Montaggio

Belfast, Úna Ní Dhonghaíle

Dune, Joe Walker

Licorice Pizza, Andy Jurgensen

No Time To Die, Tom Cross, Elliot Graham

Summer Of Soul (Or, When The Revolution Could Not Be Televised), Joshua L. Pearson

Migliore Scenografia

Cyrano, Sarah Greenwood, Katie Spencer

Dune, Patrice Vermette, Zsuzsanna Sipos

The French Dispatch, Adam Stockhausen, Rena Deangelo

La Fiera Delle Illusioni – Nightmare Alley, Tamara Deverell, Shane Vieau

West Side Story, Adam Stockhausen, Rena Deangelo

Migliori Costumi

Crudelia, Jenny Beavan

Cyrano, Massimo Cantini Parrini

Dune, Robert Morgan, Jacqueline West

The French Dispatch, Milena Canonero

La Fiera Delle Illusioni – Nightmare Alley, Luis Sequeira

Miglior Trucco e Acconciatura

Crudelia, Nadia Stacey, Naomi Donne

Cyrano, Alessandro Bertolazzi, Siân Miller

Dune, Love Larson, Donald Mowat

Gli Occhi Di Tammy Faye, Linda Dowds, Stephanie Ingram, Justin Raleigh

House Of Gucci, Frederic Aspiras, Jane Carboni, Giuliano Mariana, Sarah Nicole Tanno

Miglior Sonoro

Dune, Mac Ruth, Mark Mangini, Doug Hemphill, Theo Green, Ron Bartlett

Ultima Notte A Soho, Colin Nicolson, Julian Slater, Tim Cavagin, Dan Morgan

No Time To Die, James Harrison, Simon Hayes, Paul Massey, Oliver Tarney, Mark Taylor

A Quiet Place II, Erik Aadahl, Michael Barosky, Brandon Proctor, Ethan Van Der Ryn

West Side Story, Brian Chumney, Tod Maitland, Andy Nelson, Gary Rydstrom

Migliori Effetti Speciali

Dune, Brian Connor, Paul Lambert, Tristan Myles, Gerd Nefzer

Free Guy – Eroe Per Gioco, Swen Gillberg, Brian Grill, Nikos Kalaitzidis, Daniel Sudick

Ghostbusters: Legacy, Aharon Bourland, Sheena Duggal, Pier Lefebvre, Alessandro Ongaro

Matrix Resurrections, Tom Debenham, Hew J Evans, Dan Glass, J. D. Schwaim

No Time To Die, Mark Bokowski, Chris Corbould, Joel Green, Charlie Noble

Miglior Cortometraggio animato britannico

Affairs Of The Art, Joanna Quinn, Les Mills

Do Not Feed The Pigeons, Jordi Morera

Night Of The Living Dread, Ida Melum, Danielle Goff, Laura Jayne Tunbridge, Hannah Kelso

Miglior Cortometraggio britannico

The Black Cop, Cherish Oteka

Femme, Sam H. Freeman, Ng Choon Ping, Sam Ritzenberg, Hayley Williams

The Palace, Jo Prichard

Stuffed, Theo Rhys, Joss Holden-Rea

Three Meetings Of The Extraordinary Committee, Michael Woodward, Max Barron, Daniel Wheldon

EE Rising Star Award

Ariana Debose, West Side Story

Harris Dickinson, The King’s Man

Lashana Lynch, No Time To Die

Millicent Simmonds, A Quiet Place II

Kodi Smit-Mcphee, Il Potere Del Cane