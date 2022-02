Doc Nelle tue Mani 2 ha mandato tutti in tilt con la morte di Lorenzo Lazzarini, interpretato da Gianmarco Saurino, e la storia di Cane blu ma mentre il cerchio si stringe la polemica monta e travolge Carolina, la figlia di Andrea Fanti. La giovane è diventata sempre più protagonista dei nuovi episodi del medical drama sin dal momento in cui abbiamo capito che anche lei aveva preso parte alla lotta dura contro il Covid combattendo fianco a fianco con Riccardo. La loro forte amicizia, per lei ben altro in realtà, è ancora ben salda, ma cosa ne è stato di Lorenzo e cosa è successo davvero durante l’emergenza?

La figlia di Andrea Fanti si è sciolta in lacrime ‘interrogata’ sull’operato e sui possibili errori di gestione del reparto in piena pandemia e sembra davvero pronta a nascondere qualcosa, forse la stessa cosa che continua a non far dormire sonni tranquilli a suo padre. Andrea Fanti continua ad avere incubi relativi alla morte di Lorenzo come se fosse stato lui ad ucciderlo, in qualche modo, sarà vero?

Ecco il promo dei nuovi episodi:

I fan sono sicuri che Andrea non ha colpe ma se invece fosse Carolina la colpevole? La giovane ha già bacchettato suo padre lasciando intendere di non essere sempre stato presente quando era necessario, e se la morte di Lorenzo potesse essere evitata se Andrea si fosse fatto trovare per tempo? Il dubbio rimane ma la risposta arriverà solo giovedì prossimo quando Doc Nelle tue Mani 2 tornerà in onda dopo la pausa sanremese.

Fino ad allora i fan non faranno altro che dare contro a Carolina che non è molto simpatica a gran parte del pubblico di Doc Nelle tue Mani soprattutto per via della sua intromissione nella liason tra Riccardo e Alba, saprà farsi perdonare risultando estranea alla morte dell’amato Lorenzo?