Rai1 ha divulgato il primo promo di Don Matteo 13, una breve clip di 20 secondi che permette di dare uno sguardo a quella che sarà l’ultima stagione di Terence Hill nelle vesti del protagonista.

Per presentare il nuovo capitolo, Nino Frassica e la new entry Raoul Bova sono stati grandi ospiti della serata di apertura di Sanremo 2022. I due hanno anche confermato Don Matteo 14, anticipando così la volontà di Lux Vide di portare avanti una delle fiction italiane di maggior successo.

Nel promo di Don Matteo 13, invece, possiamo vedere in azione i protagonisti: il Maresciallo Cecchini rinnova la sua lunga amicizia con il parroco interpretato da Terence Hill; il Capitano Anceschi torna a Spoleto ed è accolto con gran calore da Cecchini e la sia squadra; e ancora: Anna, Marco e la piccola Ines sono seduti insieme e sembrano avere una gran sintonia. Nessun immagine di Don Massimo, il sacerdote interpretato da Raoul Bova. L’entrata in scena del suo personaggio è infatti prevista tra la quarta e la quinta puntata della tredicesima stagione.

Al centro della serie ritroviamo l’intramontabile parroco in bici Don Matteo, accompagnato dalla Capitana (Maria Chiara Giannetta) e il Maresciallo Cecchini (Nino Frassica), un triangolo capace di creare un racconto dove risate, emozioni e commozione convivono, dando vita a un mondo unico.

Tornano i personaggi della passata stagione: Nardi, Natalina, Pippo, la piccola Ines e con loro Anceschi, arrivato in città per un’occasione speciale. Marco cerca di convivere col fatto che tra lui e Anna è finita. La Capitana ha infatti deciso di dare un’opportunità a Sergio, aspettando che finisse di scontare la sua pena. Anna lo aspetta, mentre Marco si è accontentato di essere il suo migliore amico. In canonica arriverà un altro personaggio, Federico, un ragazzone pieno di rabbia che nasconde un cuore d’oro. È stato abbandonato dalla persona che amava di più e adesso ha un solo obiettivo: prendere in affidamento suo fratello, un neonato di dieci mesi ricoverato in ospedale.

Di seguito potete dare un’occhiata al primo promo di Don Matteo 13, in attesa di vedere Raoul Bova:

Continua a leggere su optimagazine.com.