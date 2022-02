E’ pronta un’ammonizione per Achille Lauro? Se il palco dell’Ariston fosse stato un campo di calcio, Achille Lauro sarebbe già stato ammonito per essersi esibito a torso nudo. L’esibizione del cantante ha scatenato le solite polemiche. Achille Lauro è stato accusato di blasfemia per l’autobattesimo inscenato durante l’esecuzione del suo brano (leggi di più) . Ed in tanti si sono stracciate le vesti, è proprio il caso di dirlo, per il look prescelto. Il solito copione per un artista che spesso privilegia il marketing alla qualità delle canzoni.

Certamente i tempi cambiano. Non è, da tempo, più tempo di cantanti in smoking ed elegante abito da sera. Ma almeno una maglietta avrebbe potuto indossarla Achille Lauro prima di esibirsi al cospetto di una platea televisiva da record per la prima serata della competizione canora.

Ed allora, visto che di competizione canora si tratta, perché non applicare a Sanremo il regolamento delle competizioni calcistiche? Se Achille Lauro fosse stato un calciatore sarebbe stato immediatamente ammonito dall’arbitro per non aver indossato o essersi sfilato la divisa di gioco. Al primo torso nudo, cartellino giallo ed in caso di recidiva espulsione per Achille Lauro dalla competizione sanremese.

Certo bisognerebbe dotare Amadeus di cartellini gialli e rossi da sventolare sotto il naso dei contravventori al primo accenno di spogliarello o di esibizione di nudità come nel caso di Achille Lauro che comunque era copertissimo di tatuaggi. Perché consentire questa discriminazione? Perché un attaccante che segna una rete decisiva a San Siro, la Scala del calcio, subisce l’ammonizione se si sfila la maglietta ed Achille Lauro sul palco dell’Ariston può addirittura cantare nudo dalla cintola in sopra?

