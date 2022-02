Non soltanto Spiderman, Batman o Thor: nell’Olimpo dei supereroi spunta un nuovo protagonista, SuperAma, eroe di Sanremo 2022. La sua vera identità? Amedeo Umberto Rita Sebastiani ovvero Amadeus, il conduttore e direttore artistico del Festival della Canzone Italiana che si appresa a compiere la valorosa “missione” di condurre la kermesse canora più amata dagli italiani.

Simone Bianchi, pittore e illustratore toscano amato e seguito in tutto il mondo, ha realizzato un’opera per rendere omaggio al Festival di Sanremo e al suo deus-ex-machina Amadeus. Realizzata su tela, l’opera di Bianchi vede il popolarissimo volto televisivo vestito con un’armatura in pietra, pronto a proteggere il violino, metafora della musica, e ad allontanare il COVID-19, raffigurato dalla molecola del coronavirus che si erge sopra la sua testa.

SuperAMA ovvero Amadeus in versione supereroe nell’opera di Simone Bianchi

“Volevo che lo stesso Amadeus potesse salvare Sanremo, e quindi la musica, dal Covid. Per questo l’ho immaginato con un’armatura di pietra da cui fuoriescono gli unici tre elementi a colori, le mani e il viso: le prime rappresentano il sacrificio, il secondo l’intelletto di chi è riuscito ad organizzare il Festival in un momento così difficile. Il violino, infine, rappresenta la musica” ha spiegato il maestro italiano della comic art.

Bianchi disegna e dipinge da oltre 15 anni per il mercato statunitense: dapprima per la DC COMICS (su BATMAN e GREEN LANTERN) e, successivamente, per la MARVEL, lavorando per oltre un decennio esclusivamente sui suoi principali personaggi, da SPIDERMAN a WOLVERINE, da THOR a THANOS, portando la propria tecnica pittorica tradizionale sia sulle copertine dipinte a colori, che sulle tavole interne, realizzate a mezzatinta. I suoi lavori sono stati esposti alla Galérie du 9eme Art a Parigi, alla Chuck Jones Gallery di San Diego, (California), al Museo d’Arte Contemporanea di Perugia, alla CartGallery di Roma, alla Danese/Corey Gallery di New York, alla Chiesa dei Servi di Lucca come mostra ufficiale di Lucca Comics and Games, alla Metropolis Gallery di New York, al Centro Le Ciminiere di Catania come mostra ufficiale di Etna Comics; l’ultima grande personale è stata “Amazing Talent” presso Palazzo Vitelli a Sant’Egidio di Città di Castello, esposizione curata da Vincenzo Mollica nel 2020.

Simone Bianchi, artista toscano, nel suo studio

Non è la prima volta che Simone Bianchi dimostra una personale passione per la musica, spogliandosi dei panni del disegnatore di supereroi di fantasia: è nata, infatti, una collaborazione tra Bianchi e Pau, frontman dei Negrita e disegnatore/illustratore e grafico, che esporranno le proprie opere in occasione di una mostra che verrà inaugurata il 6 e il 7 maggio alla prestigiosa Marco Lucchetti Art Gallery di Lugano, in Svizzera.