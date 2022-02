I prezzi benzina e diesel in Italia continuano a salire. Questo è il nuovo segnale lanciato dall’Unione Nazionale dei Consumatori (UNC). Si tratta di un aumento che non va a gravare solamente sul bilancio delle famiglie italiane, bensì anche sulle imprese, che rapidamente vedono incrementare i costi dei trasporti. Dagli ultimi dati della settimana rivelati dal ministero della Transizione Ecologica, il costo della benzina in modalità self-service ha raggiunto i 1,797 euro al litro, mentre il diesel i 1,667 euro al litro.

Come spiega Massimiliano Dona, presidente dell’UNC, malgrado il valore della benzina non abbia ancora oltrepassato la soglia di 1,8 euro al litro, si parla di un nuovo record che non si registrava dall’11 marzo 2013, dunque quasi 9 anni fa, quando la benzina aveva raggiunto 1,804 euro al litro. Lo stesso discorso vale per il gasolio, che ha raggiunto il primato dal 23 settembre 2013, quando costava 1,678 euro al litro. Il presidente Dona ha, inoltre, messo in evidenza che per sostenere il costo di un pieno di benzina da 50 litri, in una sola settimana il rincaro è pari a circa 1 euro. Dall’inizio del 2022 un litro di benzina è aumentato di 7,71 cent, ossia 3 euro e 86 cent a pieno, il diesel di 8,2 cent, ovvero a 4 euro e 10 cent per un rifornimento.

Dal 1 febbraio 2021 il costo di un pieno di benzina e di gasolio di 50 litri è aumentato di 15 euro e 84 cent. Si tratta, insomma, di una situazione grave sia per le famiglie che per le imprese e che ha bisogno urgente di un intervento da parte del Governo italiano affinché non si raggiunga davvero il limite. Durante il prossimo Consiglio dei ministri occorrerà intervenire per ridurre le accise di almeno 20 centesimi, andando a rendere sterili gli aumenti che si sono avuti nel frattempo.

