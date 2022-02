Quando inizia L’Amica Geniale 3? I fan se lo chiedono da tempo e mentre alcuni hanno già avuto modo di scoprirlo sul web o guardando il promo in tv, altri ancora sapranno qualcosa di più questa sera guardando il Festival di Sanremo 2022. Amadeus aprirà nuovamente le porte dell’Ariston a Gaia Girace e Margherita Mazzucco, le due protagoniste della serie internazionale, per il lancio dei nuovi episodi e del penultimo capitolo, ma quando inizia L’Amica Geniale 3?

L’attesa è già finita visto che, una volta chiuso il capitolo Sanremo 2022, si aprirà proprio quello de L’Amica Geniale 3. I primi due episodi della nuova stagione andranno in onda domenica 6 febbraio nel prime time di Rai1 riportandoci proprio agli attimi successivi al finale del secondo capitolo. La stagione tratta dal terzo libro della quadrilogia bestseller di Elena Ferrante arriva su Rai1 dal 6 febbraio per un totale di quattro prime serate dirette da Daniele Luchetti e con al centro Elena e Lila ormai donne.

La vita le ha costrette a crescere in fretta e mentre Lila si è sposata a sedici anni, ha già un figlio e ha deciso di lasciare il marito, Elena è andata via dal Rione per studiar a Pisa, ha pubblicato un romanzo di successo e adesso è pronta per le nozze e per un figlio. Ambedue hanno provato a forzare le barriere che le hanno circondate sin da piccole e adesso sullo sfondo ci sarà la dura realtà femminile degli anni ’70 tra incertezze e speranze ma anche tensioni e sfide.

Nei nuovi episodi de L’Amica Geniale 3 le due protagoniste divise dalle scelte e dalle opportunità, Elena e Lila rimangano sempre unite da un legame fortissimo che continua a camminare sul filo del rasoio tra amore e odio, ammirazione e invidia. Toccherà alle due protagoniste questa sera presenterà il nuovo capitolo e le novità che riguarderanno i loro personaggi, fino ad allora ecco di seguito il promo de L’Amica Geniale 3: