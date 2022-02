Dobbiamo considerare davvero dietro l’angolo le reazioni WhatsApp se il solito WABetaInfo ci ha appena fornito un’anteprima di tutte le soluzioni a portata di chat per interagire con i contenuti. Proprio nelle ultime ore, il tipster ha condiviso delle schermate del servizio di messaggistica dove sono protagoniste, appunto, le reazioni. Cerchiamo dunque di capire non solo quante saranno ma quali potrebbero essere.

La prima schermata proposta in questo approfondimento mette in mostra sei reazioni esatte per i contenuti WhatsApp. Nell’esempio riportato da WABetaInfo abbiamo un’immagine in chat alla quale si è deciso appunto di abbinare una reaction. L’imbarazzo della scelta è tra pollice in su, un cuore rosso, la faccina che ride, quella stupita, ancora quella che piange e ancora il classico emoticon con le mani giunte in preghiera.

Appare abbastanza evidente che, almeno per il momento, la sceltà sarà limitare alle sei reazioni WhatsApp su indicate che dovrebbero essere visualizzate in chat, una volta condivise tutte insieme. Per la serie, ogni utente di una chat singola o anche di gruppo saprà sempre quali e quanti simboli sono stati condivisi in relazione ad un contenuto.

Sarà possibile cancellare le reazioni WhatsApp una volta condivise? Sembrerebbe proprio di si o almeno lo si evince da quanto condiviso sempre da WABetaInfo e presente alla fine di questo articolo. Selezionando proprio la reaction si avrà la possibilità di cancellarla, andando nel consueto menù che siamo soliti consultare per mettere un contenuto tra i preferiti, per inoltrarlo, copiarlo e molto altro ancora. Sembrerebbe proprio che la stessa possibilità sarà fornita anche per le reazioni.

Non resta che attendere il rilascio definitivo delle reazioni WhatsApp in un futuro non molto remoto. Quanto condiviso oggi è di certo alle battute finali della sperimentazione e dunque il relativo aggiornamento per tutti dovrebbe essere presto disponibile sia per iPhone che per Android.

