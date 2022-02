Ci sono preblemi Sky WiFi in questo mercoledì 2 febbraio: i clienti del fornitore di servizio di connessione di rete lamentano l’impossibilità di navigare, giunti a metà della corrente giornata. Cerchiamo dunque di capire il perché delle anomalie e quale sia la modalità più diretta per ottenere assistenza dedicata dal supporto tecnico.

La natura esatta dei problemi Sky Wifi attuali non è ancora nota ma è sono di certo da sottovalutare i malfunzionamenti attuali. Il sito Downdetector mette in evidenza più di un centinaio di testimonianze di clienti colpiti dal disservizio. L’anomalia potrebbe essere dipesa senz’altro da qualche arresto di natura tecnica del segnale di connessione ma la stessa Sky, almeno per il momento, non ha chiarito il perché dei rallentamenti o della mancata navigazione online per una certa fetta di suoi clienti. Geograficamente parlando, non ci sarebbe un’area del nostro paese più colpita di altre dalle difficoltà ma le segnalazioni proverrebbero da nord come dal sud della nostra penisola.

Cosa fare in caso di problemi Sky WiFi oggi come pure in altre occasioni? Esiste un numero assistenza dedicato i clienti bisognosi di un supporto tecnico. Basterà digitare il numero 170 del tutto gratuito e arrivo giorni su 7, dalle ore 8 alle 22:30. I canali di assistenza non finiscono da qui visto che dall’Italia è possibile contattare anche il numero gratuito 800 918 918 mentre dall’estero, previo prefisso nazionale, andrà digitato 02 82720170.

Aggiornamento 12:50 – Continuano a mantenersi sopra la soglia del centinaio le segnalazioni di problemi Sky Wifi in questo mercoledì di inizio mese. Il servizio di connessione di rete resta in accessibile per alcuni, comunque rallentato per altri e mancano ancora all’appello i motivi tecnici del malfunzionamento. A arte i numeri di assistenza già indicati, il supporto tecnico potrebbe essere richiesto anche sul sito Sky dopo aver effettuato accesso con Sky ID e aver chiarito le proprie necessità.

