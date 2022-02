La prima serata è andata e questo significa che le polemiche sono dietro l’angolo e le prime riguardano Ornella Muti e il suo presunto flop a Sanremo 2022. Proprio l’attrice è stata la prima donna a calcare il palco dell’Ariston come co-conduttrice di Amadeus ma quello che possiamo dire a fine serata è che tutto sembrava tranne questo. Ornella Muti, bellissima e sorridente, è apparsa impacciata sul palco e anche un po’ lontana dalla figura che tutti ci aspettavamo.

Ancora una volta Amadeus ha promesso grandi cose per le donne e per la ‘quota rosa’ che ha scelto di schierare in questo Festival ma sembra proprio che la spinta non porti mai a niente e lo stesso è successo con Ornella Muti quest’anno. Durante la serata l’attrice si è limitata a scendere le scale con i suoi vestiti e il suo fisico sempre da urlo, a fare i suoi annunci e, a tarda serata, lanciarsi nel suo discorso che sembrava essere un elogio agli uomini (quasi tutti defunti) con i quali ha lavorato.

Come se questo non bastasse, nel momento in cui Amadeus ha lanciato i Maneskin dicendosi pronto ad andare a prenderli con la sua auto, ecco arrivare Ornella Muti sul palco con tanto di cappotto e cappello pronta ad aiutare il padrone di casa a prepararsi in vero stile geisha. A notare la poca incisività di Ornella Muti è stata anche Selvaggia Lucarelli che ha usato Twitter per chiarire subito il suo punto di vista commentando: “Dunque Ornella Muti tace fino alle 23,30, poi è autorizzata a parlare per raccontarci la grandezza degli uomini. #Sanremo2022“.

Dunque Ornella Muti tace fino alle 23,30, poi è autorizzata a parlare per raccontarci la grandezza degli uomini. #Sanremo2022 — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) February 1, 2022

Un’attrice con all’attivo 50 anni di carriera è stata ‘usata’ per rendere omaggio agli uomini con cui ha lavorato e non ha avuto modo di parlare di quello che ha provato e di come è stato diventare icona del cinema italiano. L’unico momento in cui ha detto qualcosa di più privato è stato quando ha ricordato il padre e di quando con lui guarda il Festival di Sanremo ma Amadeus sembrava interessato di più al pubblico e ai loro applausi. Prima serata da dimenticare per la la parte co-conduttrice, questa sera vedremo qualcosa di diverso?