Now and Then di AppleTv+ farà il suo debutto mondiale il prossimo 20 maggio, a solo un anno dall’annuncio della sua produzione. La nuova serie thriller di Apple, girata in spagnolo e inglese e prodotta da Bambú Producciones, è ambientata a Miami e si snoda lungo due linee temporali.

Now and Then è un thriller in otto episodi incentrato sulla differenze tra le aspirazioni dell’età giovanile e la realtà spesso deludente dell’età adulta: le storie al centro della trama sono quelle di un gruppo di amici universitari, le cui vite cambiano per sempre dopo il tragico epilogo di una festa, culminata nella morte di uno di loro. Vent’anni dopo, i restanti cinque si ritrovano quando una minaccia comune rischia di travolgere le loro vite apparentemente perfette.

Now and Then è firmata dai creatori Ramón Campos, Teresa Fernández-Valdés e Gema R. Neira, lo stesso team di sceneggiatori e produttori che ha realizzato successi internazionali, soprattutto nell’ambito del period drama, come Velvet, Le Ragazze del Centralino e Grand Hotel. Gideon Raff (The Spy, Homeland) ha curato la produzione esecutiva e diretto i primi due episodi.

Apple TV+ ha annunciato che Now and Then sarà disponibile nel suo catalogo, coi primi tre episodi, il 20 maggio: questo primo lotto sarà seguito da un nuovo episodio settimanale, disponibile ogni venerdì. Lo streamer ha svelato le prime immagini promozionali che ritraggono il cast nei panni dei rispettivi personaggi, da giovani e da adulti. Punto forte, sulla carta, di questo progetto internazionale di Apple sono proprio i tanti nomi di prestigio del team artistico, che include le candidate all’Oscar Marina de Tavira e Rosie Perez, il vincitore del Premio Ariel José María Yazpik (molti lo ricorderanno come il protagonista di Narcos: Messico 3, nei panni del narcotrafficante Amado Carrillo Fuentes), le attrici premio Goya Maribel Verdú e Soledad Villamil, il premio Emmy Željko Ivanek. E ancora il protagonista di Che Fine Ha Fatto Sara?, serie messicana record di visualizzazioni su Netflix, Manolo Cardona, Jorge López, Alicia Jaziz, Dario Yazbek Bernal, Alicia Sanz, Jack Duarte e Miranda de la Serna.

Ecco le prime immagini di Now and Then, che sarà disponibile sull’app Apple TV in oltre 100 paesi e regioni, oltre che su tutti i dispositivi Apple.

Continua a leggere su optimagazine.com