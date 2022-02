Giungono segnalazioni in questi minuti da parte di utenti secondo cui non funziona MyINPS, alla luce di problemi di accesso che evidentemente sono stati confermati anche da INPS oggi 2 febbraio. Una situazione differente rispetto al malfunzionamento di PensAMI, che abbiamo trattato sul nostro magazine la scorsa settimana e che, allo stesso tempo, non deve essere sottovalutato dai tecnici. A partire dalle 9 di questo mercoledì, infatti, le lamentele non sono per nulla isolate da parte del pubblico.

Confermato che non funziona MyINPS oggi: problemi ammessi anche da INPS

Dunque, non funziona MyINPS stamane. Sui social ci si imbatte facilmente in segnalazioni che evidenziano problemi di accesso, evidentemente confermati da INPS. Non a caso, un paio d’ore fa qualcuno ha lasciato commenti del genere all’interno della pagina Facebook ufficiale: “Salve, non riesco ad accedere a Myinps. Se clicco sul tasto ‘Entra in Myinps’ non succede nulla, mi si ricarica solo la home page. Ho provato con diversi browser e anche da cellulare. C’è qualche problema al sito?”.

In un primo momento, lo staff di INPS aveva negato che fossero in corso problemi, ma pochi minuti dopo l’anomalia tecnica è stata confermata da loro stessi: “I problemi sono su MyInps e sono in via di risoluzione“. Dunque, se da un lato non funziona MyINPS, allo stesso tempo si ha la netta sensazione che la questione sia risolvibile in mattinata. Non un down che destinato a trascinarsi a lungo, stando alle informazioni raccolte fino a questo momento.

Staremo a vedere se i problemi segnalati stamane saranno effettivamente risolti a stretto giro. Anche a voi non funziona MyINPS? Riportateci pure la vostra esperienza con un commento qui di seguito, in modo da capirci qualcosa di più su quanto avvenuto in mattinata all’interno del sito ufficiale di INPS.