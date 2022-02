Sono Mahmood e Blanco i vincitori annunciati del Festival di Sanremo 2022? Ai vertici delle classifiche di gradimento sia prima che dopo l’ascolto dei brani in gara, ai vertici delle quotazioni dei bookmaker come i più probabili alla vittoria finale, potrebbero essere proprio loro i vincitori della nuova edizione del Festival.

Dopo la prima performance sul palco del Teatro Ariston con la canzone Brividi, ciò che poteva sembrare un’intuizione priva di fondamento appare più probabile visto l’ottimo riscontro che Brividi ha ottenuto sui social. Il duo inedito mostra un affiatamento eccezionale raramente visto sul palco dell’Ariston e nella prima serata del Festival spicca tra gli altri 11 concorrenti in gara.

Mahmood non è nuovo all’Ariston: vanta già all’attivo una vittoria sullo stesso palco. Trionfare nuovamente tra i Campioni per lui sarebbe una replica di quanto accaduto con la canzone Soldi. Per il giovanissimo Blanco sarebbe invece un premio che arriva dopo numerosi successi messi a segno negli scorsi mesi. E non è tutto: Blanco è tra i più giovani concorrenti del Festival in gara quest’anno, primato che condivide con Matteo Romano.

Ma mentre Romano è emerso dalla categoria delle Nuove Proposte, Blanco ha saltato quello step selettivo di dicembre presentandosi in gara con un Big già collaudato della musica italiana. L’unione di Mahmood e Blanco è apparsa immediatamente vincente e, già sulla carta, sembravano essere proprio loro i papabili per la vittoria. Il televoto è sicuramente dalla loro parte, complici i milioni di follower sui social, ma anche la stampa ha dimostrato di apprezzarli.

Dopo la prima esibizione sul palco, nel corso della serata inaugurale di martedì 1 febbraio, i dubbi rimasti sono davvero pochi. Sui social mettono tutti d’accordo e su Twitter non si parla d’altro. Saranno loro i vincitori del Festival? Lo scopriremo sabato 5 febbraio, in diretta su Rai1.