Due uomini che si guardano negli occhi e cantano una canzone d’amore. Due ragazzi che duettano sul palco di Sanremo raccontando una passione lacerante. In diretta su Rai 1, nel posto più nazional-popolare che esista. Mahmood e Blanco a Sanremo con il loro duetto hanno definitivamente sotterrato anni di stereotipi. Con la loro canzone “Brividi” hanno fatto capire che esiste un solo amore e non ha sesso. Finalmente anche sul palco del festival è arrivato quello che nella società contemporanea è ormai largamente dato per scontato.

Ci volevano due giovani, Blanco ha solo 18 anni, per far vedere alle vecchie generazioni quello che per loro è assolutamente normale e che il nostro Paese si ostina ancora oggi a ritenere disdicevole, provocatorio, esibizionista e chi più ne ha più ne metta. La loro esibizione ha messo una pietra tombale su certi discorsi che non hanno più ragione d’essere. Farlo sul palco di Sanremo era un passaggio fondamentale e per nulla scontato per certificare il cambio di passo della cultura popolare italiana.

Mahmood e Blanco a Sanremo hanno fatto esplodere i fegati di qualche politico populista

Il palco di Albano e Romina può essere anche quello di Mahmood e Blanco e finalmente è arrivato il momento di mandarlo in onda sul servizio pubblico. Poco importa che, come qualcuno ha scritto sui social, si è sentito il rumore di qualche fegato di politico esplodere. Andassero a cercare consensi alimentando l’odio in altro modo. Sicuramente ne troveranno un altro. Il mondo è pieno di odio ma per adesso Sanremo ha smesso di essere uno dei loro terreni di caccia populista preferito.

Anche grazie a Mahmood e Blanco a Sanremo, le canzoni d’amore sono adatte a tutti, perché l’amore è di tutti, senza distinzioni. Qualcuno dirà che si tratta di un gesto di propaganda stucchevole, fatto apposta dalla lobby lgbtq per imporre un nuovo modo di vedere il mondo. Che la famiglia è una e che è fatta da uomo e donna e altre amenità simili. Dispiace per voi ma non ci accorgeremo nemmeno più del rumore che fanno i vostri fegati quando scoppiano perché saremo davanti alla tv a vedere Sanremo, dove ci sono due uomini che si guardano negli occhi e cantano una canzone d’amore.