Tutti a ricercare il testo dei brani di Sanremo su Spotify dopo la prima serata delle kermesse canora in cui sono state presentate 12 delle 25 canzoni in gara. La piattaforma di streaming musicale ha sponsorizzato la sua playlist dedicata proprio all’evento, annunciando anche la possibilità di cimentarsi nel karaoke con i nuovi brani appunto, durante l’ascolto. Peccato che non tutti, in queste ore, riescano nell’intento, a prescindere dai numerosi tentativi e dalla loro versione dell’app per Android o iPhone.

La funzione karaoke per Spotify è giunta da pochissimo su Spotify sia per utenti abbonati alla piattaforma ma anche iscritti free al servizio per l’immensa libreria di canzoni italiane e internazionali offerte. Anche per i primi brani di Sanremo 2022 dovevano essere disponibili tutti i testi da cantare ma, al momento, in molti visualizzano un messaggio di errore che blocca (di fatto) la feature e non permette di beneficiarne.

Come si manifesta il problema più nello specifico? Visualizzando a schermo intero le informazioni relative ad una nuova canzone e scorrendo dal basso verso l’alto della scheda, si legge appunto l’errore “impossibile caricare il testo del brano”. La stessa cosa non capita per altre canzoni, semmai presenti sulla piattaforma da più tempo. Questo particolare lascerebbe presagire che, con il passare del tempo invece, il contenuto testuale potrebbe essere disponibile e dunque fruibile da tutti gli utenti, senza alcuna eccezione.

Come comportarsi dunque se non si visualizza il testo dei bani di Sanremo su Spotify per il momento? A nulla varranno i riavvi dell’app: quella che si presenta come un’anomalia continuerà a manifestarsi. La speranza è che con la presentazione degli ulteriori 13 brani della playlist di Sanremo dopo l’esibizione di questa sera, le cose potrebbero cambiare, Dunque il servizio di karaoke potrebbe essere attivato una volta per tutte e per tutti tra una manciata di ore.

Continua a leggere su optimagazine.com