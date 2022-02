Il nuovo trailer di Killing Eve 4 mostra immagini inedite in vista del debutto della quarta e ultima stagione del thriller di BBC America, l’atto finale della caccia reciproca tra Eve e Villanelle interpretate dal premio Golden Globe Sandra Oh e dalla vincitrice dell’Emmy Jodie Comer.

Killing Eve 4 ritroverà le due protagoniste in due situazioni apparentemente distanti: Villanelle ha apparentemente incontrato la religione, anche se continua a peccare in modo vistoso (“Ho ucciso due persone la scorsa notte dopo che mi sono sforzata davvero di non farlo” confessa nel trailer), mentre Eve sta vivendo un’avventura sessuale con un nuovo affascinante amico.

La trama di Killing Eve 4 vede Eve richiamata da Carolyn quando i membri dei Dodici sono stati assassinati. “Stai ancora giocando alla solita vecchia partita a scacchi“, le risponde Eve, ma il tabellone segreto nascosto in casa sua dimostra che anche lei è ancora invischiata nel caso.

Nel trailer di Killing Eve 4, sulle note di un classico come Unchained Melody dei Righteous Brothers, Eve e Villanelle si incontrano davanti ad un acquario, una scena alla Leo e Claire in Romeo + Juliet, in cui riemerge la tensione emotiva del loro rapporto ossessivo. Eve ricorda a Villanelle la favola dello scorpione e della rana, in cui entrambi alla fine muoiono, ma la killer sociopatica si chiede chi sia davvero lo scorpione nella loro relazione.

Killing Eve 4 promuove a volto regolare del cast Camille Cottin, interprete di Hélène, membro dei Dodici. Tra le new entry della stagione, Anjana Vasan interpreterà una nuova assassina in fase di addestramento.

Killing Eve 4 debutterà domenica 27 febbraio su BBC America e arriverà in Italia in contemporanea con la messa in onda statunitense. A quasi due anni dalla terza stagione, la quarta ed ultima parte del thriller tratto dai romanzi Codename Villanelle di Luke Jenning debutta in esclusiva su TIMvision il 28 febbraio 2022.

