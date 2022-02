Il revival di Criminal Minds non è affatto morto, come pure sembrava: nonostante i rumors che davano il progetto per archiviato, CBS ci ha tenuto a far sapere che un nuovo format ispirato al classico del genere crime è ancora in sviluppo.

Il revival di Criminal Minds, annunciato a brevissima distanza dalla fine della serie con la quindicesima stagione, sembrava essersi arenato la scorsa estate, quando una delle protagoniste, l’interprete dell’agente speciale Emily Prentiss Paget Brewster, l’aveva letteralmente dato per “morto” rispondendo alla domanda di un fan su che fine avesse fatto.

Invece il revival di Criminal Minds, destinato alla piattaforma streaming Paramount+, è tuttora in lavorazione: Tanya Gills, Chief Programming Officer di ViacomCBS Streaming, l’ha confermato ai giornalisti incontrati al Television Critics Association Winter Press Tour. Il format, assicura Gills, è “ancora in piena fase di sviluppo“ e “presto avremo altro da condividere su questo, ma è vivo e vegeto“.

Nessuna cancellazione dunque per il revival di Criminal Minds, a due anni dal finale della stagione 15. Resta solo da attendere gli ulteriori sviluppi del progetto e le prime notizie sul cast e sulla trama, dettagli che per ora restano ignoti. Secondo le prime indiscrezioni, la nuova serie dovrebbe presentare un insieme di personaggi della serie originale (principalmente in arrivo dall’ultima stagione) e volti nuovi di zecca, un po’ come avvenuto di recente per CSI: Vegas. Il nuovo team dell’Unità di Analisi Comportamentale, composto da esperti criminologi dell’FBI, dovrebbe concentrarsi poi, in questa nuova versione, su un unico caso da risolvere, in una trama orizzontale dal primo all’ultimo episodio. O almeno questo era il progetto iniziale di CBS, che potrebbe aver cambiato idea in corsa.

