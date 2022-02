Volevo Fare la Rockstar 2 non arriverà prima della fine di marzo su Rai2, ma il promo della nuova stagione ha già debuttato durante la première di Sanremo 2022. D’altronde quale miglior vetrina per una serie che ha nella musica uno dei suoi pilastri.

Volevo Fare la Rockstar 2 sarà in onda a partire dal 23 marzo prossimo, in prima visione assoluta su Rai2 e in streaming su Raiplay (dove è possibile recuperare la prima stagione). In 4 serate, la serie con Valentina Bellè, Giuseppe Battiston, Angela Finocchiaro, Emanuela Grimalda e Anna Ferzetti tornerà a raccontare la vita di Olivia, divisa tra le sue passioni e le tante responsabilità, in una storia d’amore in stallo e con una famiglia difficile da gestire.

Volevo Fare la Rockstar 2 riparte da Olivia e Francesco alle prese con la loro relazione altalenante. Lei è sempre divisa tra mille lavori e la gestione delle ormai adolescenti Emma e Viola, mentre lui ha intenzioni serie, ma con un’altra donna: la professoressa Silvia. Nice torna alla carica nella nuova versione, un po’ sospetta, di super nonna amorevole, mettendo a rischio l’autorità di Olivia per convertire le gemelle in Elti-Zignoni. La situazione spinge Olivia ad iscriversi alla scuola serale dove incontra Silvia: la sua rivale si rivelerà il miglior mentore che potesse desiderare e questo renderà difficile per lei combattere per conquistare Francesco. Intanto suo fratello Eros si decide ad aprirsi all’amore quando Fabio, un artista energico e talentuoso si innamora di lui.

Volevo Fare la Rockstar 2, diretta da Matteo Oleotto, è scritta dal caposceneggiatore Alessandro Sermoneta insieme a Giacomo Bisanti, Matteo Visconti, Claudia De Angelis. Ecco il promo in rotazione durante le serate sanremesi.

