Lea, Un Nuovo Giorno è una delle proposte di Rai Fiction di questo inverno, pronta a debuttare a una settimana esatta dalla première di Sanremo 2022. Il dramma medico con Anna Valle e Giorgio Pasotti, per la regia di Isabella Leoni, sarà in onda in prima visione su Rai1 e Raiplay da martedì 8 febbraio.

Lea, Un Nuovo Giorno è presentato da Rai Fiction come un hospital-melò, un melodramma a tema medico in 4 serate, scritto da Peter Exacustos con Anna Mittone e Mauro Casiraghi. Nel cast con Valle e Pasotti figurano anche Mehmet Gunsur, Eleonora Giovanardi, Primo Reggiani, Daniela Morozzi. Il promo è già in rotazione in questi giorni e Rai1 lo sta spingendo soprattutto durante le serate sanremesi.

La trama di Lea, Un Nuovo Giorno parte dal momento in cui la protagonista interpretata da Anna Valle ritorna a Ferrara per prendere servizio come infermiera pediatrica, dopo un anno di aspettativa. Non sa che rincontrerà l’ex marito Marco (Giorgio Pasotti), brillante pediatra che è stato nominato primario di recente, proprio nello stesso reparto. Il loro matrimonio era finito dopo la morte del loro bambino, a poche settimane dal parto e dal tradimento di Marco con un’amica di Lea, Anna, ginecologa dello stesso ospedale. Nonostante la consapevolezza di non poter più avere figli, resa ancor più dolorosa dal desiderio di maternità, Lea riparte proprio dal suo lavoro coi piccoli pazienti che accudisce amorevolmente in reparto e che rappresentano per lei una famiglia. Incontrerà inaspettatamente un uomo affascinante, il bassista e cantante rock Arturo, che s’innamora di lei, mentre l’ex marito Marco diventa consapevole di essere ancora innamorato di Lea e di non poter più nascondere i propri sentimenti. Il loro rapporto non è mai finito e l’amore li travolgerà ancora, ma un duro colpo per Lea rimetterà tutto in discussione.

Anna Valle sarà a Sanremo per presentare Lea, Un Nuovo Giorno: l’attrice è tra gli ospiti della seconda serata del 2 febbraio, che avrebbe visto anche la partecipazione di Luca Argentero, poi saltata per un lutto familiare.

