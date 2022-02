GRAZIA DI MICHELE e ZIAD TRABELSI – WE HAVE A DREAM

GRAZIA DI MICHELE e ZIAD TRABELSI live

Tra la miriade di progetti che Grazia Di Michele sta portando avanti c’è anche una collaborazione appena iniziata col cantautore tunisino Ziad Trabelsi. Grazia è entrata in contatto con lui quando ha visto un video che aveva prodotto, Orchestra Almar’à “Rime Almar’à”, che era stato presentato al concorso Tulipani di Seta Nera, di cui Grazia è responsabile. Da lì si è arrivati al brano “Miraggio”. Quando ho visto il video, un cartone animato, li ho invitati a raccontarlo nella mia diretta We Have A Dream del martedì sera. Ziad in quella occasione ha avuto problemi di connessione. Poi sono venuti ad eseguire “Miraggio” insieme e ho chiesto a Ziad di fare uno dei suoi brani. Questo live è magico. Guarda il video integrale e condividilo. Diffondi la buona musica e i racconti di verità.

Ecco il comunicato stampa che ha accompagnato il loro progetto:

Due voci si chiamano da una sponda all’altra del Mediterraneo, sono quelle di Grazia Di Michele e di Ziad Trabelsi. La cantautrice romana da una parte e il cantante tunisino dall’altra duettano nel nuovo singolo dal titolo “Miraggio”, che racconta le angosce e le speranze di chi “è nato dalla parte sbagliata del Mediterraneo” e sogna, oltre il mare, un approdo felice. Due voci che si alternano e si intrecciano cantando in italiano e in arabo e risuonano come l’eco di un’umanità separata, che reclama il diritto di sognare – almeno – un’esistenza più giusta. Una musica che procede come una carovana nel deserto, e che conduce un carico di emozioni tra il naufragio e la salvezza.

“Miraggio” porta la firma di Ermanno Dodaro e Grazia Di Michele, artisti da sempre sensibili al tema delle migrazioni, e il featuring speciale di Ziad Trabelsi, che è tornato a lavorare nella realtà tunisina, dopo la lunga esperienza come solista nell’Orchestra di Piazza Vittorio, la celebre formazione costituita a Roma con musicisti, cantanti e coristi provenienti dai più diversi Paesi dell’Europa, dell’Africa e del Medioriente, che, attraverso la fusione dei più diversi stili musicali, racconta di una integrazione possibile e necessaria. Il videoclip animato realizzato per il brano Miraggio da Valentina Calvani e Fabiana Iacolucci dello Iaca Studio racconta con uno stile elegante ed efficace le condizioni drammatiche di chi nasce e vive in paesi poveri o in guerra, spesso governati da dittature, e del tentativo di fuggire da una realtà disumana divenendo, nel più fortunato dei casi, migranti e rifugiati.

Particolare attenzione viene posta alla condizione delle donne, alle quali vengono anche negati tutti i diritti. Attraverso un’eloquente sintesi di immagini in bianco e nero, intercalate da mirati contrappunti di rosso, viviamo il difficile viaggio della protagonista del videoclip che termina però con la riconquistata libertà di essere donna ed essere umano. Le illustratrici-animatrici Valentina Calvani e Fabiana Iacolucci, sempre attente alle tematiche sociali, hanno aderito con entusiasmo al progetto “Miraggio” perché credono che la difesa dei diritti delle donne, degli esseri umani, del diritto all’infanzia, sia una battaglia senza frontiere, che vada combattuta sempre.

Ziad Trabelsi oud- voce

Ermanno Dodaro chitarra elettrica – basso elettrico

Emiliano Begni pianoforte

Giampaolo Scatozza batteria

Francesco Consaga sax soprano

Brano registrato da Giampaolo Scatozza presso Junik studio

Missato al Delta-top studio di Roma da Andy Bartolucci

