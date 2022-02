Le reti Rai e Mediaset omaggiano Monica Vitti in tv con film e documentari per ricordare la grande attrice italiana, scomparsa in data odierna all’età di 90 anni.

Musa di Michelangelo Antonioni (in un certo periodo fu suo compagno anche nella vita), poi portata alla ribalta da Mario Monicelli nel cult La ragazza con la pistola, Monica Vitti è considerata la “mattatrice” della commedia all’italiana anni ’60-’70, unica donna in grado di tenere testa a colleghi simbolo di quel filone come Alberto Sordi, Ugo Tognazzi, Vittorio Gassman, Marcello Mastroianni e Nino Manfredi.

Per ricordarla, RaiPlay la omaggia con una sezione dedicata dal titolo Speciale Monica: in streaming, sul sito, è possibile accedere a molti contenuti video in cui l’attrice si racconta, attraverso immagini di repertorio.

Anche Mediaset rende omaggio a Monica Vitti in tv, con una programmazione dedicata all’attrice e icona del cinema italiano. Stasera in prima e seconda serata, Canale 5 manderà in onda alle 21:20 Polvere di Stelle, commedia del 1973 diretta e intrepretata da Alberto Sordi, valsa alla Vitti il David Di Donatello come Miglior Attrice protagonista.

A seguire, in seconda serata, va in onda la riproposizione dello Speciale del TG5 Monica e basta. A cura di Anna Praderio, lo speciale propone preziosi estratti di interviste a Monica Vitti: una del ’95, a Venezia, per il Leone alla carriera, e una del ’90, sul set – e poi a Cannes – per il suo ultimo e unico film da regista, Scandalo segreto.

Per il ciclo “Ciao Monica”, La7 manda invece in onda due film: La ragazza con la pistola e Amore mio aiutami. Appuntamento a partire dalle 21:15.