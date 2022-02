Don Matteo 14 ci sarà: questo è l’annuncio a sorpresa dato da Nino Frassica a Sanremo 2022. L’attore si è presentato sul palco dell’Ariston nei panni del Maresciallo Cecchini, inscenando uno sketch con la complicità di Raoul Bova, nuovo protagonista che lo affiancherà nella tredicesima stagione, mentre Terence Hill si prenderà una pausa (non definitiva, s’intende).

Nino Frassica e Raoul Bova sono stati i grandi ospiti della serata d’apertura di Sanremo 2022, dove hanno parlato di Don Matteo, tra sketch e anticipazioni sul prossimo ciclo di puntate.

Bova si è presentato in motocicletta, “da Spoleto”. Ad accoglierlo c’è stato il conduttore Amadeus con un cartello in mano con scritto “Don Massimo”, il nome del personaggio dell’attore nella prossima stagione.

“Sono arrivato a piedi, non prendo il taxi: sono un No Tax”, dice scherzando Frassica con Amadeus: “Sei bravissimo, non come il conduttore dell’anno scorso e quello di due anni fa che erano davvero scarsi!”, al che Bova gli ricorda che c’era sempre lui alla conduzione. Una “critica” viene mossa ai cantanti, “A me piacevano i Festival di Sanremo di una volta, dove c’erano Massimo Ranieri, Gianni Morandi, Donatella Rettore, Iva Zanicchi, …”, ha osservato scherzosamente l’attore comico siciliano. “Ma non in gara, forse durante la pubblicità?”.

Bova ha poi raccontato l’emozione quando ha scoperto che avrebbe sostituito Terence Hill come protagonista in Don Matteo 13:

Mi fai una bella domanda perché è stata una commistione di sentimenti. Tu come ti sei sentito quando ti hanno offerto Sanremo? Non te lo aspetti, ma arriva. Questo è stato per me Don Matteo. Cercavo, sognavo una cosa bella. Una serie emozionante che facesse sognare e fare andare a dormire le persone felici, e farle svegliare poi la mattina con un sorriso di speranza. E la serie che rappresentava questo è proprio Don Matteo.

E a proposito di anticipazioni, Nino Frassica ha mostrato al pubblico una foto del Santo Papa nella prossima stagione: ci sarà anche lui? Sfortunatamente no, si tratta di un simpatico fotomontaggio che ben presto viene smascherato da Amadeus.

E alla domanda se ci sarà Don Matteo 14, Frassica, dopo un attimo di esitazione, conferma: “Sì, sì!”

