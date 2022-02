Ieri sera, martedì 1 febbraio, ha avuto inizio la 72esima edizione del Festival di Sanremo, il grande show canoro che terrà attaccate alla TV milioni di persone per altre quattro serate, fino alla finale del 5 febbraio. Diverse sono le modalità attraverso cui seguire la kermesse della canzone italiana: dalla diretta di Rai 1 e alla diretta radiofonica di Rai Radio Due fino allo streaming su RaiPlay. Andiamo a vedere insieme i dettagli su dove vedere l’attesissima seconda serata del Festival di Sanremo 2022, affidato per il terzo anno consecutivo alla direzione artistica di Amadeus.

La diretta TV del Festival di Sanremo avrà inizio questa sera, mercoledì 2 febbraio, alle ore 20.30 circa su Rai 1 (canale 1 o 501 per la versione HD del digitale terrestre). Prima dell’inizio della diretta vera e propria ci sarà il PrimaFestival dalla Glass-box posizionata dinanzi all’ingresso del Teatro Ariston, condotto da Paola Di Benedetto, Roberta Capua e Ciro Priello tra le ore 20.35 e le 20.50 circa subito dopo il TG1.

Chi non ha la possibilità di seguire lo spettacolo in TV potrà tranquillamente vedere la seconda serata di Sanremo 2022 anche in diretta streaming attraverso la piattaforma gratuita di RayPlay, che consente agli utenti registrati di seguire i programmi Rai direttamente da PC, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si ha la possibilità di recuperare sia la puntata che le clip tramite la funzione on demand.

Per i possessori di Android, l’app è disponibile in download sul Google Play Store, mentre chi utilizza iPad e iPhone RaiPlay è scaricabile su App Store di Apple. Coloro che invece, non hanno alcuna possibilità di vedere il Festival di Sanremo 2022 in diretta TV o in dretta streaming, potranno sempre seguire la manifestazione canora su Rai Radio Due, il cui racconto della serata è affidato alle voci di Ema Stokholma e Gino Castaldo, on air dallo studio di Radio2 allestito all’interno del teatro Ariston.

