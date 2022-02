OnePlus non intende fermarsi alle linee dei dispositivi che già conosciamo, spingendosi oltre a prodotti non ancora noti. Il riferimento è al OnePlus Nord CE 2 Lite 5G, che, come riportato da ‘smartprix.com‘, potrebbe giocare la sua partita nella fascia medio-bassa del mercato. Sappiamo essere attesi i OnePlus Nord 2T e Nord CE 2 5G prossimamente, ed ecco arrivare indiscrezioni anche su questo terzo modello, che si collocherà subito sotto dal punto di vista tecnico (trattandosi della versione lite era piuttosto scontato succedesse, anche se, a conti fatti, non è ancora successo).

Il OnePlus Nord CE 2 Lite 5G dovrebbe essere spinto dal processore Snapdragon 695 (Dimensity 900 su CE 2), con 6/8GB di RAM (fino a 12GB su CE 2) e 128/256GB di memoria interna (gli stessi tagli proposti probabilmente su CE 2). Il device includerà uno schermo Fluid FullHD+ da 6.59 pollici, con una fotocamera posteriore composta da un sensore principale da 64MP ed due da 2MP (la fotocamera frontale presenterà un sensore unico da 16MP). Il OnePlus CE 2, invece, dovrebbe disporre di una fotocamera posteriore da 64 + 8 + 2MP, e di una frontale da 16MP. La batteria avrà una capacità di 5000mAh, con supporto alla ricarica rapida a 33W (4500mAh sul CE 2).

Come potete vedere, i punti di contatti tra i due dispositivi sono davvero pochi, naturalmente a favore del primo (la versione lite è chiaramente meno dotata, ma c’era da aspettarselo). Il OnePlus Nord CE 2 Lite 5G arriverà prima sul mercato indiano, per poi magari espandersi anche altrove, fino a sbarcare forse nel nostro Paese (anche se non sappiamo ancora quando, né conosciamo l’eventuale prezzo di vendita). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

