C’è grande incertezza in questi giorni a proposito del bonus asilo nido 2022 in arrivo da INPS, considerando il fatto che l’arrivo sulla scena dell’assegno unico ha creato più di un dubbio a coloro che sulla carta possono beneficiare delle due agevolazioni. In realtà, non c’è tanto da aggiungere rispetto a quanto riportato la scorsa settimana, in quanto la misura in questione sarà tra le poche a restare in piedi quest’anno. Insomma, una buona notizia per chi si è posto domande in merito tra fine gennaio ed inizio febbraio.

Cosa c’è da sapere sul bonus asilo nido 2022 da INPS: coesistenza con assegno unico

La questione, dunque, è più semplice di quanto si possa pensare. L’ufficializzazione dell’assegno unico non mette minimamente in discussione l’erogazione del bonus asilo nido 2022, per il quale sono confermate alcune fasce di cui si parla ormai da tempo in Italia. Facciamo il punto della situazione, in modo da farci trovare pronti con la presentazione della domanda, senza lasciare nulla al caso, considerando il fatto che la misura coinvolge sulla carta tantissime famiglie nel nostro Paese.

La prima fascia coinvolge coloro il cui ISEE minorenni arriva fino a 25.000 euro. In questo caso, il budget annuo stanziato dal bonus asilo nido 2022 arriva a 3.000 euro. Importante specificare che l’importo massimo mensile erogabile possa spingersi fino a 272,72 euro per undici mensilità. Il secondo gruppo si riferisce invece ai richiedenti il cui ISEE minorenni risulti compreso tra 25.001 euro e 40.000 euro. Qui, infatti, il budget annuo si spinge a 2.500 euro, con importo massimo mensile erogabile pari a 227,27 euro per undici mensilità.

Infine, il bonus asilo nido 2022 riguarda chi ha ISEE minorenni da 40.001 euro, con budget annuo 1.500 euro che può essere erogato tramite importo massimo mensile di 136,37 su undici mensilità. Insomma, questione da chiarire per coloro alla costante ricerca di informazioni sul tema.