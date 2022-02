Con Sangiovanni un altro nome promettente si unisce alla scena pop e urban nazionale. Dopo essersi fatto le ossa nella scuola di Amici di Maria De Filippi ha spiccato il volo, e quest’anno è in gara al Festival di Sanremo 2022 con il brano Farfalle. L’esibizione dal vivo rischiava di essere compromessa a seguito di un tampone risultato positivo al Covid, un pericolo però scongiurato dall’esito di un tampone molecolare.

Chi è Sangiovanni

Sangiovanni è il nome d’arte di Giovanni Pietro Damian, nato a Vicenza nel 2003. Si iscrive al liceo scientifico Don Giuseppe Fogazzaro, lo stesso frequentato dalla cantante e collega Madame. Tra i due, infatti, nasce una profonda amicizia. A 16 anni scopre la passione per la musica e inizia a scrivere i primi brani. Proprio in quel tempo nasce il nome d’arte, ispirato da una frase che spesso gli rivolge la madre: “Non hai la faccia di un santo”.

Arrivato al quarto anno interrompe gli studi per entrare nella scuola di Amici di Maria De Filippi, un progetto al quale si dedica completamente fino alla serata finale, nella quale arriva al secondo posto della classifica generale. Il suo punto debole è l’ansia, un disturbo del quale ha sofferto per anni a seguiti di episodi di bullismo di cui è stato vittima negli anni della scuola, anche da parte dei professori. Il suo amore è Giulia Stabile, ballerina di Amici con la quale ha iniziato una relazione nel 2020.

La carriera

Il suo primo singolo è Paranoia, seguito da Non+ e Guccy Bag. Da subito Sangiovanni si fa notare per la sua attitudine urban. Il suo primo EP, Sangiovanni, esce nel 2021 e include il successo Malibu e – nella riedizione digitale – il duetto con Madame in Perso Nel Buio.

L’8 aprile 2022 uscirà Cadere Volare, il primo album in studio che includerà anche il brano sanremese.