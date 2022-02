Cominciano ad arrivare segnali più specifici, in queste ore, a proposito degli effetti relativi all’aggiornamento iOS 15.4. Dopo aver parlato di green pass e del suo matrimonio con app Wallet, stando alle indicazioni fornite alcuni giorni fa sul nostro magazine, ora dobbiamo guardare avanti una volta per tutte. In particolare, pare che Apple si sia resa conto che il continuo suggerire password ai propri utenti possa portare a sensazioni fastidiose a lungo termine, secondo quanto trapelato oggi 2 febbraio.

Come cambia la gestione delle password con l’aggiornamento iOS 14.5

Quali sono le indicazioni venute a galla nelle ultime ore? Per farvela breve, Apple offre da anni suggerimenti sulla sicurezza delle password ritenute deboli, compromesse o ripetute che devono essere aggiornate per la massima protezione. Tuttavia, in specifiche situazioni l’utente potrebbe avere dei vincoli per tutta una serie di ragioni, impostando dunque password che non si possono modificare. Alla luce di questo, con l’aggiornamento iOS 15.4 pare che la mela morsicata farà un passo indietro sotto questo punto di vista.

Sostanzialmente, cosa possiamo aspettarci dall’aggiornamento iOS 15.4? Pare che dopo il download del pacchetto software, qualsiasi consiglio di sicurezza elencato nella sezione Password dell’app Impostazioni possa essere finalmente nascosto. Qualcuno li apprezza, altri evidentemente no. Sarà sufficiente selezionare un avviso e quindi toccare il nuovo pulsante “x” accanto a qualsiasi consiglio di sicurezza che desideri nascondere alla vista. In passato, per ignorare o nascondere i consigli di sicurezza, non c’erano alternative alla completa disattivazione.

Una volta scaricato l’aggiornamento iOS 15.4, quando disponibile in versione definitiva, gli avvisi di sicurezza che sono stati nascosti non verranno più visualizzati sotto l’etichetta principale “Consigli di sicurezza“. Tuttavia, sarà possibile visualizzarli aprendo l’interfaccia delle password e scorrendo verso il basso dove vedremo una nuova opzione, chiamata “Suggerimenti di sicurezza nascosti”. Che ne pensate?