Amazon Music, la piattaforma di streaming musicale e negozio di musica online gestita dal colosso statunitense, torna alla carica offrendo agli utenti una nuova ed interessante offerta promozionale con Amazon Music Unlimited. I nuovi clienti, infatti, possono attivare il servizio e provarlo in modo del tutto gratuito per ben 4 mesi. Andiamo a vedere insieme di cosa si tratta, quali sono i dettagli ed i termini e condizioni dell’iniziativa.

Diverse sono le versioni di Amazon per ascoltare musica: infatti, troviamo quella gratuita che è disponibile per tutti anche senza l’obbligo di abbonamento Prime (per cui sono previste indubbiamente delle limitazioni). Abbiamo poi Prime Music, ossia la versione inclusa in modo gratuito nell’abbonamento per i clienti Prime e che prevede più di 2 milioni di brani senza pubblicità da ascoltare anche offline. Infine c’è Amazon Music Unlimited, per cui è opportuna una sottoscrizione mensile da 9,99 euro, che include più di 60 milioni di brani, senza pubblicità e con ascolto offline.

Come è possibile leggere sulla pagina ufficiale di Amazon, i termini e condizioni prevedono che: l’offerta promozionale abbia validità fino alle ore 23.59 del 5 febbraio 2022 (termine entro il quale si dovrà utilizzare il codice per attivare il periodo d’uso gratuito). L’offerta si applica all’abbonamento individuale ad Amazon Music Unlimited ed è disponibile solo per i nuovi clienti. L’iniziativa non è valida per gli utenti che ad oggi usufruiscono o che hanno usufruito precedentemente del periodo d’uso gratuito di Amazon Music Unlimited o che sono, o sono stati, clienti di Amazon Music Unlimited. Al termine di questa offerta, l’abbonamento ad Amazon Music Unlimited continuerà automaticamente a rinnovarsi al costo di 9,99 euro al mese, fino alla consueta cancellazione. Per poter usufruire della promo, i nuovi clienti dovranno accedere con il proprio account Amazon, cliccare su ‘Iscriviti, è gratis per 4 mesi’ e proseguire con la fase di aggiornamento.

