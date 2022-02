YARI CARRISI

La curiosità di conoscere Yari Carrisi, figlio di Albano e Romina Power, mi è venuta da Jovanotti, che mi aveva detto: “Lo devi intervistare. È un artista davvero interessante”. Così l’ho chiamato e ho avuto con lui una interessante conversazione nel vecchio studio di Help, che poi ho pubblicato nel DVD mensile Roxy Bar in edicola. Ci siamo incontrati altre volte, come recentemente a Venezia. Un giorno mi ha chiamato dicendomi che era a Bologna in studio. Coincidenza, io facevo il Premiato Circo Volante del Barone Rosso e gli ho proposto di venire a trovarmi. In quella puntata c’era anche Vincenzo Incenzo e ho scoperto che loro due avevano scritto la canzone che Albano aveva presentato a Sanremo.

Yari mi ha raccontato di una vita incredibile, che lo ha portato da ragazzino in un collegio svizzero dove come compagno di classe aveva Sean Lennon, figlio di John e Yoko Ono, con il quale aveva creato il primo gruppo musicale. Poi la sua passione per l’India, l’Oriente. I viaggi e tante altre vicende. Abbiamo guardato dei video che ha realizzato, essendo un artista poliedrico. Coincidenza, quel giorno sarebbe stato il compleanno di Ylenia Carrisi, sua sorella misteriosamente scomparsa a New Orleans. Visto che in studio abbiamo una chitarra acustica, Yari si è esibito live…

Guardati il video della sua partecipazione al Premiato Circo Volante del Barone Rosso che ho lasciato integrale.

