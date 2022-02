Si può diventare medico sostituendosi a un medico vero? La serie Trust Me di BBC One racconta proprio una vicenda di scambio di persona tra le corsie di un ospedale: il format britannico del 2017 sbarca per la prima volta su Sky Serie il 1° febbraio, dopo essere stato distribuito in Italia dalla piattaforma TIMVision.

La prima stagione di Trust Me debutta sul canale 112 di Sky martedì 1° febbraio coi primi due episodi, che introducono la storia di Cath Hardacre, interpretata da un volto noto della serialità come Jodie Whittaker, il primo Dottore donna della rinomata serie inglese Doctor Who.

La trama di Trust Me è incentrata sulla vicenda di un’infermiera, la premurosa e laboriosa Cath Hardacre, che dopo aver subito un torto decide di rifarsi una vita rubando l’identità di una dottoressa, la sua migliore amica Alison Sutton: il suo scopo è intraprendere una nuova vita con sua figlia Molly, dopo essere stata ingiustamente licenziata dal suo lavoro dopo aver denunciato delle irregolarità. Con una falsa identità accetta un lavoro in un pronto soccorso in crisi a Edimburgo, ma il suo ex problematico Karl e un giornalista che indaga sui problemi del suo ex ospedale le metteranno i bastoni tra le ruote: come farà Ally a condurre una doppia vita?

Ecco le trame di Trust Me per i primi due episodi in onda il 1° febbraio dalle 21.10 su Sky Serie: la prima stagione è composta da 4 episodi e si concluderà con gli ultimi due l’8 febbraio.

A mali estremi, estremi rimedi. E così l’infermiera Cath Hardacre è costretta ad assumere l’identità di una sua amica per trovare lavoro in un reparto di emergenza. Ma questa bugia travolgerà tutta la sua vita…

Travolta dall’identità rubata di Ally, Cath finisce per innamorarsi di Andy. Ma come può aspirare a una vita perfetta con lui quando vive nella menzogna? Qualcosa infatti minaccia il suo segreto…

La programmazione di Trust Me andrà avanti dal 15 febbraio con la seconda ed ultima stagione, anch’essa in quattro parti, che ha una nuova trama ed un nuovo cast. Il rinnovamento radicale si è reso necessario in seguito all’ingresso di Jodie Whittaker nel cast dell’undicesima stagione di Doctor Who nei panni del Tredicesimo Dottore. A sostituirla come protagonista di Trust Me 2 è stato Alfred Enoch, a sua volta molto noto per aver interpretato Wes Gibbins ne Le Regole del Delitto Perfetto.

