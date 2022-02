Sono giunte interessanti novità per quanto riguarda Telegram: infatti, nelle ultime ore della giornata di ieri, lunedì 31 gennaio, il noto servizio di messaggistica istantanea e broadcasting basato su cloud si è aggiornato alla versione 8.5.0 ed è già disponibile per i sistemi operativi Android, iOS e client desktop (quest’ultima, però, non prevede tutte le novità di cui stiamo per raccontarvi). Il nuovo update ha portato con sé nuovi sticker video semplici da creare, reazioni migliorate, perfezionamenti alle modalità di navigazione tra le chat, risoluzioni di bug più o meno importanti e un altro miglioramento che riguarda la qualità delle chiamate. Vediamo insieme i dettagli.

La versione 8.5.0 di Telegram ha introdotto il supporto per gli sticker convertiti dai video, che offrono ad ogni utente la possibilità di creare sticker con qualsiasi programma di editing video e quindi senza l’obbligo di utilizzare quei difficili software specializzati per gli sticker animati, come ad esempio Adobe Illustrator. In questo modo, tutti gli utenti daranno spazio alla propria creatività. Per pubblicare i set di sticker si può utilizzare il bot @Stickers (è anche prevista l’aggiunta di set già creati da altri utenti). Quanto alle reazioni, il nuovo aggiornamento di Telegram ha reso le animazioni più compatte e dotate dello stato di lettura. Ad oggi, le reazioni sono sincronizzate e dunque coloro che le ricevono vedranno l’animazione in tempo reale. Sono state aggiunte pure cinque nuove reazioni che si possono inviare anche come emoji interattive.

Nell’ultima versione 8.5.0 possiamo individuare nel changelog alcuni aspetti rilevanti. Quando si passa ai canali successivi non letti o ci si sposta tra le chat, basta tenere premuto il pulsante ‘Indietro’ per tornare ad una chat specifica. Saranno aggiunte alla lista le chat aperte da messaggi inoltrati, link, username, profili e così via. L’upgrade rende migliore anche la qualità delle chiamate, aggiunge il supporto per la traduzione alle pagine ‘Apertura Rapida’ e l’opzione per inviare messaggi silenziosi direttamente dal menu di condivisione. L’update è disponibile sia per gli utenti Android sia iOS che hanno scaricato Telegram direttamente da telegram.org/android, mentre per il download della versione dal Google Play Store occorrerà attendere ancora poche ore.

