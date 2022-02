Alla fine SEAL Team 6 ci sarà: la serie d’azione con David Boreanaz è stata ufficialmente rinnovata da Paramount+, il servizio di streaming di ViacomCBS, nonostante i timori di una possibile cancellazione.

La conferma di SEAL Team 6 nel catalogo della piattaforma streaming è arrivata il 1° febbraio, a pochi giorni dalla fine della quinta stagione del dramma militare che racconta le vite professionali e personali dell’unità più elitaria dei Navy SEAL, impegnata nelle missioni più pericolose e ad alto rischio in rappresentanza degli Stati Uniti.

Sul rinnovo di SEAL Team 6 era parso incerto anche il protagonista David Boreanaz, interprete nella serie di Jason Hayes, il rispettato e autorevole team leader. Al suo fianco nel casti anche Max Thieriot, Neil Brown Jr., AJ Buckley e Toni Trucks. Nemmeno loro sembravano convinti che la serie potesse strappare un’altra stagione a Paramount, anche se l’attore e produttore esecutivo Boreanaz aveva espresso il desiderio di continuare a raccontare le storie dei militari in nuovi episodi. La serie, prodotta da CBS Studios, era già parsa ad un passo dalla cancellazione tra la quarta e la quinta stagione, quando si è deciso di relegarla alla sola distribuzione in esclusiva in streaming sulla piattaforma di ViacomCBS. E invece la salvezza è arrivata anche questa volta, complice l’attiva richiesta dei fan sui social si rinnovarla.

SEAL Team 6 è stata annunciata con un comunicato a firma di Nicole Clemens, Presidente della divisione Serie sceneggiate originali di Paramount+.

Siamo molto entusiasti di dare il benvenuto a SEAL TEAM per un’altra stagione su Paramount+. La fedele base di fan dello show ha seguito la serie nella sua nuova casa esclusiva e ha dimostrato di essere un titolo ad alte prestazioni per il servizio, costantemente tra le prime 10 serie originali più viste. Non vediamo l’ora che i fan vedano cosa ha in serbo il nostro brillante team creativo per il Team Bravo la prossima stagione!

In Italia SEAL Team 6 non arriverà prima del 2023, visto che per ora la programmazione è ferma alla quarta stagione trasmessa a dicembre scorso da Rai4.

