In questo articolo scopriamo la scaletta della terza serata di Sanremo 2022, in scena giovedì 3 febbraio al Teatro Ariston di Sanremo e in diretta su Rai1.

Alla conduzione c’è Amadeus, direttore artistico della kermesse canora che quest’anno vede in gara 25 artisti in gara nella categoria dei Campioni, di cui la spagnola Ana Mena.

Con Amadeus sul palco, la co-conduttrice Drusilla Foer e tanti ospiti. Atteso all’Ariston giovedì 3 febbraio il cantante bolognese Cesare Cremonini, per la prima volta nella sua carriera.

Cosa succede nella terza serata di Sanremo 2022, giovedì 3 febbraio

Nella terza serata del Festival ascolteremo tutte le 25 canzoni in gara da parte dei rispettivi 25 Artisti. Le canzoni/Artisti verranno votate dal pubblico attraverso il Televoto e dalla giuria Demoscopica 1000.

I due sistemi di votazione in Serata avranno un peso percentuale sul risultato complessivo della votazione così ripartito: Televoto 50%; Demoscopica 1000 50%.

La media tra le percentuali complessive di voto ottenute dalle canzoni/Artisti in Serata e quelle ottenute nelle Serate precedenti determinerà una nuova classifica delle suddette 25 canzoni/Artisti in gara.

Alla co-conduzione della terza serata ci sarà Drusilla Foer, che condividerà il palco del Teatro Ariston di Sanremo con Amadeus. Chi sono le altre co-conduttrici del Festival.

Gli ospiti della terza serata di Sanremo 2022

All’Ariston arriva Cesare Cremonini: è la prima esibizione al Festival per il cantante bolognese. Sono in attesa di conferma gli altri ospiti della terza serata di Sanremo 2022.

Scaletta terza serata di Sanremo 2022, 3 febbraio

Nella terza serata del Festival riascolteremo i 25 Campioni in gara. Qui sotto cantanti e titoli (non in ordine di esibizione).

Elisa – O Forse Sei Tu

Dargen D’Amico – Dove Si Balla

Gianni Morandi – Apri Tutte Le Porte

Ditonellapiaga con Donatella Rettore – Chimica

Noemi – Ti Amo Non Lo So Dire

Highsnob e Hu – Abbi Cura Di Te

Le Vibrazioni – Tantissimo

Sangiovanni – Farfalle

Massimo Ranieri – Lettera Al Di Là Del Mare

Ana Mena – Duecentomila Ore

La Rappresentante di Lista – Ciao ciao

Emma – Ogni Volta è Così

Achille Lauro – Domenica

Michele Bravi – Inverno Dei Fiori

Iva Zanicchi – Voglio Amarti

Rkomi – Insuperabile

Fabrizio Moro – Sei Tu

Mahmood e Blanco – Brividi

Giusy Ferreri – Miele

Irama – Ovunque Sarai

Giovanni Truppi – Tuo Padre Mia Madre Lucia

Aka7even – Perfetta Così

Yuman – da Sanremo Giovani – Ora E Qui

Tananai – da Sanremo Giovani – Sesso Occasionale

Matteo Romano – da Sanremo Giovani – Virale