Finalmente ufficiale la scaletta di Sanremo 2022 del 1 febbraio, cosa vedremo nella prima serata del Festival? L’ordine di uscita dei concorrenti è ormai noto, comunicato nella conferenza stampa odierna. Scopri gli ospiti della prima serata.

Ma, attenzione: non tutti i partecipanti si esibiranno stasera. Solo metà infatti presenteranno il proprio brano inedito oggi, l’altra metà lo farà nella seconda serata in scena domani al Teatro Ariston di Sanremo.

Dei 25 cantanti partecipanti, dunque, 12 li ascolteremo questa sera e ben 13 nella seconda serata di domani, mercoledì 2 febbraio.

Ad aprire ufficialmente il Festival numero 72 sarà Achille Lauro con la sua Domenica: la scaletta di Sanremo 2022 per il 1 febbraio, ossia nella prima serata, svela lui come primo artista per l’esibizione sul palco del Teatro Ariston.

Chiuderà il cerchio della prima esibizione a Sanremo 2022, invece, la cantante Giusy Ferreri che presenta quest’anno il brano inedito Miele.

I concorrenti saranno votati dalle prime tre giurie a scendere in campo: la giuria della carta stampata e tv, giuria delle radio; giuria del web. e canzoni/Artisti verranno votate, in maniera disgiunta, dalle 3 componenti di voto e il peso percentuale della prima votazione sarà così ripartito: giuria della carta stampata e tv 33%; giuria delle radio 34%; giuria del web 33%.

Le stesse giurie voteranno in ugual modo anche nella serata di domani fino a stilare la prima classifica provvisoria del Festival di Sanremo 2022 che tiene conto dei 25 cantanti in gara.

IL PROGRAMMA DI SANREMO 2022 SERATA PER SERATA

LA SCALETTA DELLA SECONDA SERATA

Scaletta Sanremo 2022 1 febbraio, ordine di uscita

CHI CANTA NELLA SECONDA SERATA

Achille Lauro – Domenica

Yuman – da Sanremo Giovani – Ora E Qui

Noemi – Ti Amo Non Lo So Dire

Gianni Morandi – Apri Tutte Le Porte

La Rappresentante di Lista – Ciao ciao

Michele Bravi – Inverno Dei Fiori

Massimo Ranieri – Lettera Al Di Là Del Mare

Mahmood e Blanco – Brividi

Ana Mena – Duecentomila Ore

Rkomi – Insuperabile

Dargen D’Amico – Dove Si Balla

Giusy Ferreri – Miele