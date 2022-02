A Sanremo c’è un altro positivo, o almeno sembrava esserci. Ore di panico tra lo staff per Sangiovanni positivo al Covid-19. Cosa è successo? Ripercorriamo quanto accaduto nelle scorse ore, a una manciata di minuti dalla prima serata del Festival di Sanremo 2022.

Non solo Aka 7even: c’è stato un altro positivo al Festival ma l’allarme è durato il tempo di un tampone molecolare. Pericoo scampato dunque, almeno per il momento, per il giovane Sangiovanni.

Mentre Aka 7even ha osservato il periodo di isolamento e concluso la quarantena da Covid-19 prima dell’avvio della kermesse canora, ben più fortunato è stato il collega di talent show Sangiovanni.

Sangiovanni positivo, cosa è successo

L’artista si è sottoposto ad un tampone di controllo, in vista delle attività sanremesi. Sangiovanni è risultato positivo al test rapido di verifica ed è stato sottoposto immediatamente ad un nuovo tampone molecolare.

Ore di attesa, ore di panico e di paura. Qualora il tampone molecolare fosse risultato positivo, Sangiovanni non avrebbe potuto calcare il palco del Teatro Ariston di Sanremo. Al posto della performance in diretta, sarebbe stata trasmessa quella registrata alle prove generali del Festival.

Sangiovanni non sarebbe comunque stato escluso dalla competizione ma non si sarebbe potuto esibire sul palco del Teatro Ariston di Sanremo e avrebbe dovuto osservare l’isolamento obbligatorio per legge.

Fortunatamente per Sangiovanni il pericolo è scampato: era solo un falso positivo. La positività al virus è infatti stata smentita dall’esito del tampone molecolare successivo che ha ristabilito la serenità tra lo staff di Sangiovanni.

Lo comunica Dagospia.