Ci sarà anche Roberto Saviano a Sanremo 2022. Amadeus lo ha annunciato nel corso della conferenza stampa del 1° febbraio. Lo scrittore arriverà all’Ariston nella serata di giovedì 3 febbraio.

Chi è Roberto Saviano

Roberto Saviano nasce a Napoli nel 1979 ed è un giornalista, scrittore e sceneggiatore. Nel 2002 inizia la sua attività giornalistica presso diversi quotidiani, come Il Manifesto, e soprattutto scrive per l’osservatorio sulla camorra de Il Corriere del Mezzogiorno. Per questa attività si ritrova molto spesso lungo le strade in cui domina la criminalità organizzata.

Le autorità iniziano ad interessarsi a lui per le informazioni sulla camorra napoletana, e proprio in questo periodo nasce il romanzo Gomorra, un best-seller che offre uno spaccato sulla società camorristica campana e che lo porterà, per via delle notizie riportate, a raggiungere una certa notorietà.

Una vita sotto scorta dopo Gomorra

Durante una manifestazione sulla legalità tenutasi a Casal Di Principe nel 2006, Saviano lanciò un’invettiva contro i boss locali e per questo, oltre all’attenzione del pubblico, finì nel mirino della criminalità organizzata. Da quel giorno ricevette una serie di intimidazioni e per questo il Ministero dell’Interno lo mise sotto scorta.

Nonostante la vita da sorvegliato, Roberto Saviano non ha mai smesso di scrivere e raccontare la mafia. Gomorra è poi diventato un film acclamatissimo di Matteo Garrone, nonché una fortunatissima serie TV interpretata da Salvatore Esposito e Marco D’Amore. Oltre a Gomorra, Roberto Saviano è autore di altri romanzi d’inchiesta: ZeroZeroZero (2013), La Paranza Dei Bambini (2016) e Bacio Feroce (2017).

Roberto Saviano a Sanremo 2022

L’arrivo di Roberto Saviano a Sanremo 2022 è un fatto inedito, ma non sarà un caso.

Quest’anno ricorre il trentennale della strage di Capaci, il terribile attentato di matrice mafiosa nel quale perse la vita il giudice Giovanni Falcone insieme alla moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Per questa triste ricorrenza Roberto Saviano a Sanremo 2022 leggerà un monologo per sensibilizzare sull’argomento.