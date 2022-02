Racchetta, pallina e un campo di gioco diviso a metà da una rete e pareti a delimitarne il perimetro. Il Padel, il fratellino più giovane del tennis, è uno degli sport che ha appassionato di più gli italiani negli ultimi anni. Il Padel è un’attività sportiva adatta veramente a tutti, senza limiti di età, per una serie di motivi: perché è divertente; per le ridotte dimensioni del campo di gioco (quasi la metà di un campo da tennis regolamentare); perché bastano quattro giocatori per organizzare una partita; perché, fattore no meno importante, non c’è bisogno di una spesa eccessiva per acquistare l’attrezzatura tecnica.

Quali sono le regole del padel?

Le dinamiche del gioco del padel sono molto simili a quelle del tennis nella specialità del doppio. Si gioca infatti 2 vs 2. Anche il punteggio è analogo a quello tennistico, ovvero si gioca al meglio dei 3 set, formati da 6 game ciascuno con punteggio 15-30-40, eventuale parità e vantaggi. La più grande differenza tra padel e tennis è il servizio. Per mettere in gioco la pallina bisogna lasciarla cadere a terra e, prima che superi in altezza la vita, deve essere colpita e lanciata dall’altra parte della rete, nella metà di campo opposta a quella da cui si batte (il servizio deve essere incrociato).



Per essere considerata buona la pallina deve toccare terra prima che colpisca le pareti. Il rimbalzo sulla recinzione è consentita. Dunque, dopo aver battuto contro il muro la palla è ancora giocabile. Qualsiasi giocatore può colpire la pallina da tutte le posizioni del campo.

Può capitare che un giocatore colpisca la pallina particolarmente forte che dopo il rimbalzo sul muro la stessa tocchi terra nel proprio campo o addirittura fuori. In questo caso il punto è da assegnare a colui che ha effettuato il colpo. Prima che la pallina tocchi a terra, anche se nel campo avversario o fuori dal campo, può essere giocata e rimessa in campo. Se dopo aver colpito la palla, un giocatore tocca la rete con qualsiasi parte del corpo o con la racchetta il punto viene automaticamente dato all’avversario.

In che modo il padel favorisce il nostro benessere psicofisico?

Innanzitutto il padel aiuta a dimagrire. Basta pensare che con una una partita è possibile bruciare fino a 400 calorie. Essendo uno sport aerobico, il padel è utile per regolare il funzionamento del sistema cardiovascolare e cardiocircolatorio, riducendo i rischi legati a patologie cardiache.

Il padel, inoltre, aiuta a migliorare la coordinazione dei movimenti e la coordinazione occhio-braccio.

Oltre al benessere fisico, non vanno sottovalutati i benefici che comporta a livello psicosociale.

Essendo uno sport che si pratica in 4 giocatori, due contro due, il padel favorisce l’aggregazione, la socializzazione e la cooperazione. Fornisce uno stimolo a migliorare sempre di più. Inoltre, una partita consente al cervello di rilasciare endorfine, armi importanti per aumentare l’autostima e combattere la depressione.

Alcune raccomandazioni

Come in qualsiasi tipo di attività fisica è comunque consigliabile usare il buon senso, cercando di non strafare ed evitare sovraccarichi muscolari. In particolare è opportuno richiedere il parere del medico prima di fare una partita se si soffre di determinate patologie soprattutto alla schiena o alle articolazioni.