Manca poco al debutto di Sanremo 2022 e anche al ritorno in tv di Ornella Muti che sarà una delle co-conduttrici del Festival al fianco di Amadeus, ma ecco spuntare una foto che rischia di mettere nei guai l’attrice. A postare gli scatti e i video finiti nel mirino in queste ore, manco a dirlo, è la figlia Naike Rivelli anche lei di stanza a Sanremo al seguito della madre. Ma cosa è successo di così grave?

La prima polemica del Festival di Sanremo 2022 arriva proprio a poche ore dalla prima di questa edizione e vede coinvolta Ornella Muti finita sui social con al collo un gioiello con una foglia di marijuana. Anche la figlia, al suo fianco, la sfoggia fiera mettendola bene in mostra durante la foto e lo scatto ha fatto già il giro dei social e del web arrivando addirittura sui tavoli della politica.

La foto con collane e ciondoli a forma di foglia di marijuana ha spinto i deputati di Fratelli d’Italia, Federico Mollicone, commissario di Vigilanza Rai, e Maria Teresa Bellucci, capogruppo in commissione Affari Sociali, ad intervenire sottolineando il fatto che si tratta di un’esternazione impropria visto che l’uso della cannabis è illegale se non si tratta di uso terapeutico.

In particolare, i deputati rilanciano:

“Riconosciamo in Ornella Muti una grande icona del cinema italiano, ma riteniamo improprio il sostegno alla liberalizzazione della cannabis espresso in un post da parte della co-conduttrice di Sanremo. Non vorremmo che Sanremo possa diventare il megafono delle posizioni del fronte della cannabis libera e del referendum. Tanto più di fronte ai recenti fatti di cronaca che vedono coinvolta la sorella di Ornella Muti, Claudia, in una maxiretata per smercio di sostanze stupefacenti”.

Come andrà a finire adesso per Ornella Muti? Ci saranno ripercussioni sulla sua partecipazione a Sanremo 2022? Siamo sicuri di no ma il primo ‘caso’ del giorno è servito e la giornata è ancora lunga.