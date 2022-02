Ci siamo quasi, è ancora una volta il caso di dirlo, per l’introduzione delle community WhatsApp. Una nuova beta Android, più esattamente quella siglata come 2.22.4.9, mostra la pagina introduttiva alle comunità in arrivo per il servizio di messaggistica. L’indizio è utile per confermare al meglio la loro funzione.

L’immagine di apertura articolo è ben eloquente e mostra la pagina di introduzione proprio alle community WhatsApp. Il primo aspetto da tenere ben in considerazione è che le comunità WhatsApp altro non saranno se non dei canali che includeranno più gruppi simili tra loro. L’idea è quella di creare un unico strumento che accomuni gli interessi di persone legate ad uno stesso obiettivo o scopo. Qualche esempio pratico è doveroso: una community potrebbe nascere per accomunare le chat di gruppo di uno stesso istituto scolastico, o ancora le conversazioni collettive di corsi fitness e sportivi di una stessa palestra, per non parlare di quelle dei singoli uffici di un’azienda di medie e grandi dimensioni.

Appare dunque abbastanza ovvio che la prossima funzione aiuterà gli amministratori di gruppi e comunità nella migliore gestione possibile di contenuti e informazioni. Quando si tratterà di diramare note di interesse generale, basterà procedere all’operazione attraverso le comunità appunto, con un solo invio di una o più note. Al contrario, si procederà a comunicazioni ai gruppi nel caso di dettagli che riguardino solo questi ultimi.

Non sono ancor chiari quelle che potrebbero essere le prerogative degli amministratori all’interno delle comunità. Ad esempio, questi ultimi potrebbero essere gli unici a inviare in chat le comunicazioni (un po’ come avviene nelle liste broadcast) e dunque le risposte eventuali dei partecipanti compariranno nelle conversazioni private. Dovremo aspettare davvero poco per saperlo, probabilmente: la fase di sperimentazione volge oramai davvero al termine e il rilascio della funzione dovrebbe essere prossimo.

Continua a leggere su optimagazine.com