Nel mercato europeo, compreso quello italiano, è giunto un nuovo dispositivo con Google TV non creato direttamente dal colosso di Mountain View: si tratta della realme 4K Smart TV Stick. Andiamo a vedere insieme le principali caratteristiche tecniche. Il prodotto è comparso senza far tanto rumore sullo store italiano di Realme, attirando curiosità e, allo stesso tempo, un prezzo di listino non molto entusiasmante. L’esclusività principale del dispositivo riguarda il fatto che si tratta del primo dongle con a bordo Google TV (non firmato Google) di un produttore terzo. La sua primaria funzionalità è quella di rendere smart ogni TV grazie ad un semplice plug-and-play.

Dando uno sguardo alla specifiche tecniche, Realme conferma a bordo un processore quad-core ARM Cortex-A35, una GPU dual-core, 2 GB di memoria RAM e 8GB di storage interno. La realme 4K Smart TV Stick supporta la riproduzione video fino ad una risoluzione 4Kp60 e lo standard HDR10+. Il dongole è dotato, inoltre, di connettività Bluetooth 5.0, Wi-Fi e HDMI 2.0. Il prodotto risulta molto resistente ad eventuali urti, dato che ha perfettamente superato diversi test, tra cui quello ad elevata temperatura dalla durata di ben 144 ore, il test di caduta da 100cm, 1000 test di collegamento alle porte USB e 50 mila test di pressione sui tasti del telecomando.

La realme 4K Smart TV Stick offre l’interfaccia Google TV, Google Assistant, Chromecast integrato, il Google Play Store e quant’altro. Diverse sono le possibilità di intrattenimento grazie al telecomando (in dotazione) che offre tasti rapidi per Netflix, YouTube, YouTube Music e Amazon Prime Video. Per quanto riguarda l’acquisto del prodotto, si può visitare direttamente lo store online di Realme e ottenerlo al prezzo di listino di 69,99 euro, con uno sconto pari al 5% per gli studenti e spedizione di 1-3 giorni lavorativi (mentre è gratuita per ordini superiori ai 70 euro). Prestate attenzione all’incredibile offerta lancio fresca arrivata nella giornata di ieri, martedì 31 gennaio 2022, e ancora attiva fino a venerdì 4 febbraio, che prevede l’acquisto del dispositivo a soli 49,99 euro.

