Gli ospiti della prima serata di Sanremo 2022 sono stati ufficialmente comunicati insieme alla scaletta con l’ordine di esibizione dei cantanti in gara.

Grandi ed attesi ritorni stasera all’Ariston. Ci saranno i vincitori in carica, i Maneskin, per un passaggio di testimone e una sorta di in bocca al lupo ai 25 concorrenti del Festival 2022. La co-conduttrice al fianco di Amadeus per la prima serata è Ornella Muti.

I Maneskin a Sanremo 2022

Nella prima serata vedremo sul palco il ritorno della band guidata da Damiano David, che in un anno ha conquistato il mondo intero. Ai Maneskin il merito di aver riportato l’Eurovision in Italia dopo 31 anni. Quest’anno lo show internazionale si terrà a Torino. Svelati i conduttori.

Spazio allo sport a Sanremo 2022

Nella prima serata di Sanremo 2022 ci sarà la campionessa del ciclismo Elisa Balsamo. Da mondo dello sport è stata confermata ufficialmente la presenza di Matteo Berrettini, anche lui sul palco del Teatro Ariston di Sanremo nella serata in scena martedì 1 febbraio.

Fiorello a Sanremo 2022

La sua conferma ufficiale e definitiva si è fatta attendere parecchio. Ora finalmente è arrivata: nella prima serata del Festival ci sarà anche Fiorello. Condividerà il palco con l’amico di vecchia data, Amadeus.

Gli attori delle fiction a Sanremo 2022

All’Ariston arrivano anche gli attori più apprezzati delle fiction Rai. Da Don Matteo, vedremo Raoul Bova e Nino Frassica. Da Makari ci sarà il protagonista, Claudio Gioè. Non solo loro: al Festival sono attesi altri attori delle fiction Rai, nei giorni successivi.

I Meduza a Sanremo 2022

Stasera all’Ariston arrivano i Meduza, super ospiti italiani ma molto apprezzati all’estero. Il trio di producer vanta 8 miliardi di stream complessivi e numerose collaborazioni di rilievo.

Gli ospiti sulla nave

Non solo Teatro Ariston a Sanremo: tanti sono coloro che si esibiranno a bordo della nave Costa Toscana sul palco galleggiante allestito per l’occasione. Non avendo la possibilità di altri eventi collaterali tra le piazze della cittadina ligure, i cantanti sono attesi per le performance a bordo della nave capitanata da Rovazzzi e da Orietta Berti.

Sulla nave nella prima serata del Festival si esibiranno Colapesce Dimartino (Tutti gli ospiti sulla nave).