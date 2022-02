Si sono ritrovati insieme Gianni Morandi e Massimo Ranieri a Sanremo 2022, già nel backstage, con una stretta di mano che sugella una sorta di ricorso storico: con una foto dietro le quinte, i due veterani della kermesse si sono augurati buona fortuna a vicenda, prima di esibirsi nel corso della prima serata del Festival numero 72. Entrambi hanno mostrato coraggio a ripresentarsi in gara insieme a tanti giovani e persino emeriti sconosciuti, ma non hanno nascosto l’emozione, che li ha in parte traditi.

Il ritorno di Gianni Morandi Massimo Ranieri a Sanremo 2022

Gianni Morandi e Massimo Ranieri a Sanremo 2022 hanno dimostrato come l’ansia da prestazione non passi mai, nemmeno dopo oltre mezzo secolo di carriera. Morandi si è teneramente commosso appena entrato sul palco, accolto da una standing ovation dell’Ariston: con gli occhi lucidi e la mano destra ancora fasciata per l’incidente che lo ha portato in ospedale lo scorso anno, si è esibito in una canzone pop dal ritmo da balera, dal titolo Apri tutte le porte, scritta per lui da Lorenzo Jovanotti. Ottima performance e grinta da vendere. Standing ovation della platea anche per Massimo Ranieri, che però ha pagato l’emozione del ricordo del suo debutto sul palco del Casinò, dove allora era in scena il Festival: la sua esibizione in Lettera di là dal mare non è stata esente da stonature e imprecisioni, piuttosto rare per un animale da palcoscenico come lui che ha sempre fatto della potenza e della precisione vocale un tratto distintivo.

Gianni Morandi Massimo Ranieri a Sanremo 2022 nel backstage

Gianni Morandi e Massimo Ranieri a Sanremo 2022 sono tra i quattro Big eterni del Festival, insieme a Iva Zanicchi e Donatella Rettore: rivali di una vita sul palco, sono di nuovo in gara ma senza competizione, rispettivamente, a 70 e 77 anni, in un’edizione ricca di giovani che vede l’eliminazione della classica divisione tra Big e Nuove Proposte. Eccoli poco prima di esibirsi nella serata inaugurale di quest’edizione. Il riferimento di Ranieri a quarant’anni fa è al Festival del 1992, quando il poliedrico showman partenopeo si classificò quarto con Ti Penso. L’ultima volta in gara a Sanremo dell’eterno ragazzo di Monghidoro risale invece al 2000, quando si classificò terzo con la canzone Innamorato scritta per lui da Eros Ramazzotti.

Le cover di Gianni Morandi e Massimo Ranieri a Sanremo 2022

Nella serata delle cover Gianni Morandi e Massimo Ranieri a Sanremo 2022 proporranno rispettivamente un medley con Mousse T (il maestro che ha diretto l’orchestra per Morandi) e Anna Verrà di Pino Daniele in compagnia di Nek. Qui l’elenco delle cover che saranno eseguite nella serata di venerdì 4 febbraio.

