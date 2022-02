Cosa succederebbe a Sanremo con Amadeus positivo? In altre parole: se il direttore artistico e conduttore del Festival dovesse risultare positivo al Covid-19 dopo un tampone di controllo, cosa succederebbe alla kermesse canora?

Solo qualche giorno fa, sembrava che la Rai avesse già pensato ad una piano B, da mettere in atto all’occorrenza. Il nome che circolava era quello della collega Rai Antonella Clerici, secondo qualcuno già fisicamente a Sanremo, pronta ad ogni evenienza.

Ma a smentire è stata lei stessa sui Twitter. Non solo non si trova a Sanremo in questi giorni, ma è impegnata con le diretta di E’ Sempre Mezzogiorno, che ha smentito essere registrato nella settimana della competizione musicale.

Scartata, dunque, l’ipotesi Antonella Clerici numero due di Amadeus, il dubbio resta. Cosa succederebbe a Sanremo con Amadeus positivo? La risposta arriva direttamente dalla direzione artistica, nel corso della conferenza stampa di apertura del Festival e un po’ sorprende. Non c’è alcuna piano B. Se Amadeus dovesse risultare positivo al Coronavirus, sarebbe chiaramente costretto all’isolamento e non potrebbe condurre il Festival dal palco del Teatro Ariston.

Ma la Rai non ha mai preso in considerazione l’idea di sostituirlo. Ci si augura dunque che Amadeus possa scongiurare ogni rischio Covid, anche limitando le attività promozionali in presenza e comunque indossando sempre la mascherina di protezione individuale di tipo FFp2.

In conferenza stampa, inoltre, vengono rispettate le distanze di sicurezza tra il conduttore e i giornalisti presenti ma anche tra il conduttore e gli altri esponenti al tavolo dei relatori.

Aleggia comunque il fantasma del Covid a Sanremo, soprattutto dopo il tampone positivo di Sangiovanni. Se per gli artisti in gara, la Rai ha previsto la possibilità di trasmettere la performance dalle prove generali, in caso di positività al Covid-19, fronte conduzione del Festival il piano B non è previsto.