Claudio Gioè a Sanremo 2021 questa sera. Poche ore fa Amadeus ha annunciato che tra gli ospiti della prima puntata del Festival ci sarà quello che ormai è diventato il protagonista di Màkari, fiction di successo di Rai1. L’attore tornerà presto ad occupare il prime time di Rai1 nelle vesti del giornalista/scrittore Saverio Lamanna e proprio per questo sarà sul palco dell’Ariston questa sera.

Claudio Gioè ormai da due anni veste i panni del bel siciliano sempre in cerca di una svolta nella sua vita professionale e lavorativa e questa sera sarà impegnato nel lancio dei nuovi episodi che prenderanno il via il prossimo 7 febbraio, appena la kermesse sanremese lascerà spazio alla solita programmazione.

Claudio Gioè sicuramente non ha bisogno di presentazione e anche se ultimamente è molto impegnato in Rai tra fiction e film tv, per i fan continua ad essere Ivan di Meo di Squadra Antimafia, la serie cult di Canale5. Correva l’anno 2009 quando lo abbiamo conosciuto nelle vesti del vice questore della fiction di Canale5 ma in quel periodo Claudio Gioè aveva già all’attivo partecipazione importanti al cinema a cominciare da I cento passi per la regia di Marco Tullio Giordana e finendo a La Meglio Gioventù.

Un altro momento di svolta arriva con la partecipazione al Tredicesimo Apostolo, sempre per Canale5, e poi a La Mafia Uccide solo d’Estate per Rai1. Il connubio con la prima rete della tv pubblica continua a funzionare e questa sera l’attore sarà sul palco dell’Ariston per rinnovare il suo ‘patto’ con il pubblico. Non sappiamo ancora se l’attore si limiterà a lanciare la seconda stagione della fiction Rai oppure si dilungherà con altro ma sicuramente lo scopriremo questa sera.